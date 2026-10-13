Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, habló sobre cómo le influyen los comentarios negativos en redes sociales: “Fue como una golpiza”

Taína Gravier, la hija menor de la reconocida supermodelo internacional Valeria Mazza y de Alejandro Gravier, sabe muy bien lo que significa crecer bajo la mirada pública. Durante su paso por el streaming Los Sáez, la joven abrió su corazón y se refirió a cómo le afectaron los comentarios negativos a lo largo de su crecimiento y de qué manera aprendió a convivir con el universo digital actual.

Taína Gravier habló de los haters

Taína Gravier: La exposición desde la infancia y el límite familiar

Durante la charla, Taína Gravier recordó que los mensajes agresivos o cargados de odio aparecieron cuando era muy chica. En el ciclo, explicó cómo manejaba esa situación en su día a día y destacó el rol fundamental que cumplió su mamá para blindarla de la hostilidad virtual en los momentos más delicados de su niñez. "De chica llegaban los comentarios de hate, un nivel de odio muy raro y muy fuerte", expresó sobre sus primeros contactos con las críticas en internet.

Ante ese panorama, Valeria Mazza adoptó una postura de cuidado estricto para evitar que las opiniones malintencionadas afectaran la autoestima de su hija durante su etapa de crecimiento. "Mamá no me dejaba leer mucho. Mamá era tipo 'no, no leas', siempre me puso un freno", detalló la joven sobre el acompañamiento cotidiano que recibe en su casa.

Taína Gravier: El punto de inflexión tras su paso por la televisión

El crecimiento mediático de Taína Gravier dio un salto importante tras su participación en un reconocido certamen internacional. Lejos de ser un proceso sencillo, la artista reconoció que el aluvión de opiniones públicas generó un impacto emocional muy fuerte en su vida personal y profesional. "Fue después de La Voz España, ahí fue la primera vez que sentí como una golpiza", confesó sobre el momento exacto en que dimensionó la crudeza de la exposición masiva.

La complicidad de Valeria Mazza y Taína

Con una carrera artística en pleno ascenso y proyectos musicales que captan la atención del público, Taína transita esta etapa con mayor madurez y herramientas emocionales más firmes. El respaldo familiar y la contención de su círculo íntimo se convirtieron en los pilares fundamentales para equilibrar su pasión por la música con la realidad de las redes sociales, donde aprende todos los días a priorizar su bienestar por encima de la opinión ajena.

Hoy en día, con una mirada más templada, Taína Gravier comprende que la música es su refugio y que el amor genuino de quienes la apoyan siempre resulta más fuerte que cualquier palabra anónima en internet. Con pasos firmes y una sonrisa luminosa, continúa construyendo su propio camino, demostrando que detrás de cada desafío hay una joven talentosa lista para brillar con luz propia.