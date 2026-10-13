Valentín Yan reapareció tras su desgarrador testimonio y conmovió con un mensaje dedicado a Gustavo Yankelevich y Franco Yan

A más de 48 horas de su doloroso testimonio, Valentín Yan volvió a reaparecer públicamente. Esta vez, a través de sus redes sociales, donde le dejó un conmovedor mensaje a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y a su hermano, Franco Yan. En medio de la repercusión que generaron sus palabras, el joven volvió a poner el foco en su círculo más íntimo y compartió una dedicatoria que no pasó inadvertida.

Las sentidas palabras de Valentín Yan a Gustavo Yankelevich y Franco Yan

Esta noche, Valentín Yan decidió expresarse a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una postal tan significativa como conmovedora. En la imagen, se lo ve junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano, Franco Yan, los tres abrazados y sonrientes mientras posan sobre la alfombra roja de un teatro. Una escena que refleja la unión familiar y el cariño que los une, en un momento especialmente sensible para el joven.

Valentín Yankelevich junto a su hermano Franco y su abuelo Gustavo Yankelevich | Instagram

Para acompañar esta postal, el automovilista agregó la frase: “Siempre juntos” y un emoji de un símbolo de infinito junto a un corazón blanco. En cuestión de minutos, la caja de comentarios se llenó de mensajes de sus seguidores mostrándole su contención, solidaridad y muestras de cariño. Entre ellos se destacaron las reacciones de Isabel Macedo, Rocío Marengo, Sofía Zámolo, y numerosos famosos vinculados a la actuación, el espectáculo, el periodismo y la cultura.

El emotivo posteo de Valentín Yan luego de su denuncia pública contra Darío Giordano | Instagram

Las palabras de Valentín a su abuelo Gustavo Yankelevich

En su entrevista con Infobae, Valentín Yan se refirió al lugar fundamental que ocupa su abuelo, Gustavo Yankelevich, en su vida y recordó cómo se convirtió en su principal sostén durante una de las etapas más difíciles de su infancia. Tras la muerte de su mamá, Romina Yan, el joven y su hermano, Franco Yan, encontraron en el productor a una persona dispuesta a escucharlos y ayudarlos a salir de la situación de violencia intrafamiliar que atravesaban. “Él fue la primera persona que nos escuchó”, expresó al recordar aquellos momentos en los que necesitaba que un adulto creyera en su palabra y le brindara protección.

Al profundizar sobre el vínculo que construyeron, pronunció una de las frases más conmovedoras de su testimonio y dejó en claro que el productor fue mucho más que su abuelo: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, aseguró. En ese sentido, destacó que les dio a él y a Franco el amor y la contención que necesitaban después de haber perdido a su madre y de atravesar experiencias dolorosas. “Fue el mejor padre del mundo”, sostuvo, y agregó que su abuelo le permitió recuperar las ganas de vivir, volver a soñar y proyectar un futuro. “Mi abuelo me dio la vida”, concluyó.

Valentín Yan junto a su abuelo y su hermano comiendo panchos | Instagram

Con este poste quedó demostrado que le vínculo de Valentín Yan con Gustavo Yankelevich y Franco Yan, dejó en claro que el vínculo con Gustavo Yankelevich y Franco Yan, permanece más sólido que nunca. La emotiva postal y el mensaje que compartió reflejan el lugar fundamental que ambos ocupan en su vida. En medio de las adversidades y de las experiencias dolorosas que le tocó atravesar, el piloto encontró en ellos un pilar fundamental, una muestra de que el amor y la unión pueden convertirse en un refugio en los momentos más difíciles.