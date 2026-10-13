Así es la relación entre Julieta Prandi y Mariano Peluffo: de trabajar juntos y ser testigo del juicio a acompañarla en su peor momento

Julieta Prandi y Mariano Peluffo construyeron un vínculo que fue mucho más allá de las horas compartidas frente al micrófono. La rutina laboral, los proyectos en común y distintas experiencias fortalecieron una relación basada en la confianza y el acompañamiento, que se mantuvo presente tanto en momentos profesionales como en situaciones que marcaron la vida de la conductora fuera del ámbito laboral. Esa cercanía también los encontró compartiendo grandes etapas, consolidando una conexión que se sostiene con los años.

Entre proyectos juntos y un vínculo cargado de cercanía: La amistad de Julieta Prandi y Mariano Peluffo

La relación entre Julieta Prandi y Mariano Peluffo se construyó mucho más allá de un vínculo laboral. Durante los últimos años, ambos compartieron horas de trabajo diarias en la radio, una dinámica que fortaleció una amistad basada en la confianza y el acompañamiento mutuo. Esa cercanía también llevó al conductor a convertirse en una de las personas que más conoció de cerca algunas de las situaciones que atravesó la modelo en distintos momentos de su vida.

Julieta Prandi

El trabajo conjunto comenzó hace seis años y, desde entonces, desarrollaron una rutina cotidiana que les permitió construir una relación de compañerismo permanente. El locutor explicó en distintas oportunidades que la convivencia profesional diaria generó una conexión especial entre todo el equipo. En ese contexto, fue testigo de numerosas circunstancias vinculadas a los conflictos que la actriz mantenía con su exmarido, Claudio Contardi, incluso después de la separación.

Esa cercanía fue uno de los motivos por los cuales Julieta Prandi lo convocó como testigo en el juicio oral que enfrentó al empresario. Mariano Peluffo relató que durante años observó situaciones que afectaban directamente el desarrollo cotidiano de su compañera, especialmente durante las horas de trabajo. Según explicó, muchas de esas situaciones aparecían en momentos claves de la jornada laboral y terminaban impactando en el único ingreso económico que tenía la modelo: "Todo ocurría de 14 a 17; es como una forma de 'che te voy a dinamitar esto'".

Mariano Peluffo

Además de referirse a esos conflictos, el conductor aportó detalles sobre aspectos de la vida cotidiana que conoció a través de conversaciones con la modelo. Entre ellos, mencionó situaciones relacionadas con dinámicas de control que, según explicó, condicionaban la autonomía de la artista durante su relación anterior. También señaló que fue testigo de numerosos intercambios vinculados a la organización de la vida de sus hijos, cuestiones que con frecuencia afectaban emocionalmente a su amiga.

El apoyo constante de Mariano Peluffo en la vida de Julieta Prandi

La amistad entre ambos quedó reflejada también en distintos momentos importantes de la vida de Julieta Prandi. Mariano Peluffo acompañó a la actriz en la presentación de su libro, en reconocimientos públicos y durante distintas instancias judiciales. De hecho, recordó que una de las pocas ocasiones en las que ambos estuvieron ausentes del estudio fue el día en que él debió presentarse a declarar como testigo en el proceso judicial. "Nosotros tenemos como norma inquebrantable que uno de los dos siempre está al aire", explicó.

Mariano Peluffo

Ese mismo vínculo volvió a quedar en evidencia cuando trascendió la separación de la modelo y Emanuel Ortega pocas semanas después de su casamiento. El conductor fue una de las primeras personas de su entorno laboral en referirse al tema públicamente y dejó en claro que la prioridad del equipo era respetar la decisión de la conductora de preservar su intimidad. Según contó, mantuvieron una conversación con ella antes de que se conociera la noticia y escucharon cómo estaba transitando ese momento personal.

"Ayer charlamos con Juli y nos contó un poco su realidad. La escuchamos, la contuvimos, somos todos compañeros, amigos", expresó el conductor. También explicó que la conductora tenía previsto ausentarse algunos días del programa, una licencia que originalmente había organizado con anticipación. Sin embargo, reconoció que la situación personal modificó el contexto en el que se tomaría ese descanso. "Me contó un poco de su situación personal, que yo le respeto y obviamente no voy a hablar", señaló Mariano Peluffo.

Julieta Prandi

Julieta Prandi y Mariano Peluffo construyeron a lo largo de los años una relación basada en la cercanía que les dio el trabajo diario y en el acompañamiento mutuo durante distintas etapas de sus vidas. Esa confianza quedó reflejada tanto en proyectos profesionales compartidos como en momentos personales importantes, donde el conductor estuvo presente para escuchar, acompañar y respetar las decisiones de la modelo.

VDV