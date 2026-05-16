Así fue el cumpleaños de Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski: mini spa, decoración soñada y la sorpresa de Stitch

El pasado 5 de mayo, Mía, la hija menor de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, cumplió 6 años y, pese a los homenajes y las felicitaciones que recibió ese día, este fin de semana sus padres decidieron celebrarlo a lo grande. Para ello, organizaron un mega cumpleaños cargado de sorpresas para grandes y chicos bajo la temática de Stich.

El cumpleaños soñado de Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Mía es la hija más chica de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski y al ser la más pequeña de la familia, sus papás pensaron un cumpleaños mágico cargado de emoción y sorpresa para todos. A través de la cuenta personal de Instagram de la artista, se difundieron las postales más significativas de una jornada a pura diversión.

Cumpleaños de mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski | Instagram

En este marco, la nena contó con una fiesta de ensueños donde la estética corporal fue uno de los atractivos más importantes. La intérprete contrató un grupo de profesionales para crear un mini spa donde las amiguitas de Mía y la cumpleañera se pudieran realizar por ellas mismas un skincare, masajes faciales con rodillos, desinflamar los párpados y ojeras con rodajas de pepinos y aplicar mascarillas hidratantes.

Cumpleaños de mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski | Instagram

También hubo espacio para la belleza de pies y manos; incluso el periodista de Telefe se animó a colocarse la vincha de las nenas para experimentar él mismo como es la rutina de cuidados femenino. Cada niña contó con su propio box, el cual estaba compuesto por un espejo de mesa, accesorios para despejar el rostro y recipientes para colocar los pies.

Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, fanática de Stitch

Tal y como ya lo había anunciado Sabrina Garciarena en publicaciones pasadas, Mía es fanática de Stitch, el reconocido dibujito de Disney. Es por ello que pensó en una ambientación en la que se destaque este personaje para alegrar a la niña. Desde la torta de tres pisos, la piñata llena de golosinas y un muñeco inflable gigante hasta el vestido de la nena tenían estampados el rostro del extraterrestre azul.

Sus padres y sus hermanos, León y Beltrán, acompañaron a la pequeña en todo momento de la fiesta participando activamente en todas las propuestas lúdicas que había. Además, se destacó un stand de glitter y tatuajes; inflables y muñecos de Stitch, pochoclos y algodones de azúcar, centros de mesa y vasos temáticos; cajitas e impresiones 3D; tazas de cerámica y un sorprendente show de pizza party. Por su parte, su mamá orgullosa agregó al pie del carrusel de fotos: “Burbujas, Stitch y 6 añitos de Mía. Cada detalle pensado con amor para que sea un día de cuento”.

Cumpleaños de mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski | Instagram

De esta manera, Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, celebró su cumpleaños con una megafiesta cargada de emoción, un espacio beauty llena de mimos y su personaje preferido en todos los rincones del exclusivo salón de fiestas. “Una tarde perfecta”, afirmó la actriz presumiendo los mejores momentos del evento que organizó para la benjamina de la familia.