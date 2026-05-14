Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Mónica Cahen d’Anvers

Mónica Cahen d’Anvers es una de las periodistas más importantes de la televisión argentina. Tras su retiro de la televisión, se dedicó a la fruticultura en su espacio La Campiña de San Pedro, junto con su segundo esposo, César Mascetti. Sin embargo, antes de él, mantuvo un matrimonio de casi 20 años con Iván Mihanovich, arquitecto, polista y pintor al que conoció en el exterior, se casó y conformó una tierna familia de cuatro.

Iván fue un gran apoyo para Mónica cuando ella comenzaba a hacerse un nombre en la televisión argentina. Con una mirada artística, la acompañó en todo el camino y ayudó con la crianza de sus dos hijos, quienes también siguieron su carrera por el mundo de las artes. Sandra e Iván "Vane" Mihanovich se volvieron los dos únicos hijos de la periodista, conformando una fuerte relación con su papá, y creando un vínculo muy fuerte con el segundo esposo de su mamá. Ellos se volcaron en la música, donde triunfaron alrededor del mundo.

Los hijos de Mónica Cahen d’Anvers, Sandra y Vane Mihanovich

La vida de Sandra Mihanovich, la hija mayor de Mónica Cahen d'Anvers: luchadora de la libertad y cantante reconocida

El 7 de mayo de 1957 en Buenos Aires, nació la primogénita de Mónica Cahen D’Anvers e Iván Mihanovich, Sandra Mihanovich. Sus padres fueron siempre sus guías entre el periodismo y las artes, lo que hizo que le surgiera una gran conexión con la música. A finales de los 70, ya se presentaba en bares, mientras se profesionalizaba y estudiaba música y teatro. Su disco debut lo grabó en 1977 y llamó la atención de la escena porteña gracias a su voz potente, clara y su estilo interpretativo.

Sin embargo, ella se volvió un ícono de la libertad y una pionera para las mujeres en el rock y la balada nacional. En 1982, lanzó la canción "Puerto Pollensa", un himno que visibilizó el amor entre mujeres en una época de fuerte censura, y se convirtió en uno de sus grandes éxitos que marcó su camino; al igual que otros temas como "Soy lo que soy", "Como el primer día" y "Me contaron que bajo el asfalto"

Con los años conoció a Marita Novaro, con quien mantuvo una relación solida y pública, basada en la confianza, el cariño y el amor de parte de sus seres queridos. El 10 de marzo de 2016, se casó con su compañera de vida, en una celebración que fue tapa de los medios de comunicación. A sus 69 años, ella se mantiene activa en el mundo de la música, y es de las integrantes de la familia que más sigue la vida pública. Entre sus presentaciones con su hermano en La Campiña de San Pedro y las nuevas canciones, también aparece en la radio como invitada de honor.

La hija de Mónica Cahen d’Anvers, Sandra Mihanovich

La vida de Iván "Vane" Mihanovich, el hijo menor de Mónica Cahen d'Anvers: padre de una familia de músicos y dúos con su hermana

El 21 de julio de 1959 en Buenos Aires, nació el segundo hijo y menor de Mónica Cahen D’Anvers e Iván Mihanovich, Iván "Vane" Mihanovich. Al igual que su hermana, se crió rodeado de música y una familia que invitaba al aprendizaje de las artes. Inspirado en el jazz que escuchaba su abuelo, decidió estudiar piano y guitarra desde chico, lo que lo convirtió en un dúo perfecto junto a Sandra.

Su debut profesional fue a los 17 años, con "Falta poco tiempo", y con una famosa publicidad de Jockey Club, interpretado por su hermana. Esto lo colocó como un autor talentoso, y lo hizo crecer en su carrera. Por un lado, se volvió el tecladista, corista, voz y director musical de los shows de su hermana, Sandra Mihanovich. Pero, en su faceta solista, editó notables trabajos discográficos como el álbum "Donde van los locos" , y lideró su propio proyecto musical: el grupo "Vale 4".

Con el correr de los años, mantuvo su perfil más bajo que el de su hermana, y cultivó una gran familia. Si bien no compartió la identidad de su pareja, con ella tuvo dos hijos, Sebastián y Sol, quienes también heredaron el gen artístico y musical, y lo acompañan en algunos de sus proyectos. En esta misma línea, se convirtió en abuelo de tres nietas, Elina, Amelia y Maica, que disfrutan de los espectáculos familiares. A sus 66 años, sigue siendo de los cantantes más queridos por la cultura porteña, y viaja por el mundo con sus giras solitas y con su hermana, además de hacer presentaciones en La Campiña de San Pedro, espacio donde su mamá deja que ambos hijos muestren sus talentos.

Los hijos de Mónica Cahen d’Anvers, Sandra y Vane Mihanovich

La relación de Mónica Cahen d'Anvers con sus hijos, Sandra y Vane

La relación de Mónica Cahen d'Anvers con sus hijos, Sandra y Vane Mihanovich se puede ver en su apoyo por su carrera musical, en el cariño y el amor que se muestran en cada evento. Ella, al igual que su primer esposo, buscó que los hermanos crecieran en su camino musical, y, en la actualidad, los deja presentarse en La Campiña de San Pedro, restaurante y espacio al aire libre donde practica fruticultura, y que abrió con César Mascetti.

Por su parte, ambos artistas buscan incluirla en su arte, a través de invitaciones al escenarios, cenas y almuerzos con sus familias y una presencia que mantienen para cuidarla y acompañarla a sus 91 años. En abril de 2026, sus hijos y su nieta Sol le rindieron un emotivo homenaje estrenando "La canción de La Campiña", con video clip grabado en la estancia, con la periodista de protagonista y luego como invitada en la velada de estreno del éxito.

Mónica Cahen d'Anvers con sus hijos, Sandra y Vane Mihanovich

Los hijos de Mónica Cahen d'Anvers, Sandra e Iván "Vane" Mihanovich, se volvieron exitosos cantantes de la escena porteña y transmitieron la música alrededor del mundo. En la actualidad, siguen siendo de los favoritos de todos, con muchos shows en países europeos, y presentaciones en la Campiña de su mamá, espacio que se convierte en un regreso a casa.

A.E