Así está hoy Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, a sus 6 años: "Bebé soñada"

Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, cumple seis años y se convierte en protagonista de una celebración especial. La actriz mostró como se organizó el entorno cálido y familiar del evento, con detalles pensados para ella, para acompañar su crecimiento y marcar un nuevo capítulo en su vida cotidiana.

Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, celebró su cumpleaños con una decoración especial

Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, vivió una especial celebración por sus seis años, rodeada de cariño y con la presencia de sus hermanos más grandes, León y Beltrán. La actriz y el periodista organizaron para su hija un festejo lleno de momentos de ternura y con una decoración especial para la pequeña.

Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

En las últimas horas, la reconocida artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes para celebrar el cumpleaños de su hija más pequeña. “Feliz cumpleaños a mi niña soñada! Te amo. 6 años de puro amor”, escribió en el posteo. Momentos después publicó detalles de la decoración y ambientación de la íntima celebración.

El posteo de Instagram de Sabrina Garciarena dejó ver la decoración que tuvo como protagonista al personaje animado Stitch, con guirnaldas, globos en tonos pastel y una mesa especialmente decorada. La mesa incluyó opciones simples y pensadas para los más pequeños desde sándwiches y golosinas hasta cajitas temáticas que aportaron un toque distintivo.

El festejo de Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Cada detalle estuvo organizado para que Mía y sus invitados compartieran una tarde especial, en un clima familiar y cercano. La elección de un festejo sin grandes producciones refleja una tendencia cada vez más común, donde se destaca la presencia del círculo íntimo, convirtiéndose en un momento que prioriza la unión.

El tierno posteo de Sabrina Garciarena a días del cumpleaños de su hija Mía

Pocos días antes de que Mía cumpliera 6 años, Sabrina Garciarena compartió un tierno posteo en sus redes sociales. “Un amor profundo, calmo, bello y simplemente perfecto. Cinco años en los que aprendí que el amor más verdadero no hace ruido, solo existe, completo, en cada mirada tuya. En pocos días cumplís 6 años. Te amo infinito mi amor”, escribió.

Mía y Sabrina Garciarena

Cabe destacar que la pequeña es la única hija mujer del matrimonio de Germán Paoloski y la actriz, quien crece junto a sus hermanos León y Benicio. En distintos posteos de sus padres, los niños comparten a diario momentos cargados de complicidad y divertimento, desde tardes de skincare, hasta juegos y actividades al aire libre.

El festejo de Mía se convirtió en una postal que combina ternura y sencillez. La elección de Stitch como temática aportó color y diversión, mientras que el entorno hogareño permitió que los más pequeños disfrutaran de juegos y actividades al aire libre. La decoración, pensada en tonos suaves, reforzó la idea de un cumpleaños cálido y familiar.

León, Benicio y Mía, lo hijos de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Mía, la hija de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, cumple seis años y se convierte en protagonista de una celebración especial que marca una nueva etapa en su infancia. La propuesta se organizó en un entorno familiar y cercano, con detalles pensados para acompañar su crecimiento y compartir con su entorno más cercano.

VDV