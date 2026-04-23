De Valeria Mazza y Sabrina Garciarena a Benjamín Vicuña: los looks de un importante evento en la noche porteña

Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña coincidieron en una velada donde el estilo fue un granprotagonista. Reconocidas figuras del espectáculo, la moda y el arte como lucieron looks sofisticados y en tendencia, llevándose todas las miradas de los presentes en el evento.

Total black y la combinación de la temporada: así son los looks de Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña

La noche porteña volvió a convertirse en escenario de glamour con un evento que reunió a varias figuras destacadas del espectáculo y la moda. El motivo fue la reinauguración de Costa 7070 en la Costanera con una noche que combinó gastronomía, coctelería y fiesta. Entre los invitados que se robaron todas las miradas estuvieron Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña. Cada uno, fiel a su impronta, apostó por looks elegantes con guiños de street style, una fusión que pisa fuerte este 2026.

Valeria Mazza deslumbró con un outfit clásico pero aggiornado a la actualidad, donde las líneas pulidas se mezclaron con detalles modernos que aportaron frescura. Acompañada por su esposo, Alejandro Gravier, la modelo se mostró con un vestido negro con falda plisada y escote de encaje, que incorporó transparencias y un toque romántico al diseño. Para completar su estilismo, la conductora sumó un abrigo fashionista en color negro: trench de cuero, una prenda urbana e infaltable en el otoño invierno.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier (Crédito: Grupo Mass)

Por su parte, Sabrina Garciarena eligió un look que equilibró lo sensual y femenino con lo artesanal. La actriz posó con una blusa tejida en color negro que permitió ver su abdomen y brazos. Por debajo, agregó un top de escote cuadrado y acompañó con un pantalón sastrero de corte recto. Una propuesta versátil y repleta de personalidad.

Sabrina Garciarena (Crédito: Grupo Mass)

Benjamín Vicuña, que asistió junto a su novia Anita Espasandín, reafirmó su perfil sofisticado con un conjunto que combinó sastrería con toques relajados. La clave estuvo en los detalles: combinaciones acertadas, texturas y estampado. El actor chileno eligió una camisa celeste, pantalón oscuro con diseño cuadrillé y campera de cuero en tono marrón. Su pareja optó por un vestido largo de estética minimalista y con leve transparencias. Sin embargo, el protagonista absoluto fue el artista con la mezcla del celeste y el marrón, dos colores que dialogan entre sí y regresaron con fuerza esta temporada.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Crédito: Grupo Mass)

Además, a este evento dijeron presente los empresarios María Cher, Francisco de Narváez, Cynthia Kern y Federico Bonomi, quienes escogieron prendas oscuras y clásicas reinterpretadas en clave moderna como fue el caso de las dueñas de reconocidas firmas textiles.

Maria Cher (Crédito: Grupo Mass)

Francisco de Narváez (Crédito: Grupo Mass)

Cynthia Kern y Federico Bonomi (Crédito: Grupo Mass)

Los looks cancheros y glamorosos de Marta Fort, India Ortega y Zuzu Coudeu

Marta Fort, India Ortega y Zuzu Coudeu también fueron parte de la reapertura del exclusivo lugar. Las jóvenes deslumbraron con sus atuendos, que se mantuvieron fieles a sus estéticas personales. En el caso de la hija de Ricardo Fort, la modelo optó por una camisa larga tipo vestido en tonalidad azul noche. Este diseño simple y entallado se inclina a la tendencia del momento: minimal chic.

Marta Fort (Crédito: Grupo Mass)

India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, apostó por un look canchero con aire dosmilero: top con cuello halter y sin mangas, y pantalón de jean wide leg de tiro bajo. Ambas prendas de color negro aportaron armonía visual y una estética pulida. Sin embargo, el detalle del cinturón con tachas elevó el conjunto pensado para esta ocasión.

India Ortega (Crédito: Grupo Mass)

Por último, la influencer de moda Zuzu Coudeu lució una chaqueta negra repleta de lentejuelas y con puños amplios y estructurados como los que tienen las camisas. Una pieza fashionista y glamorosa que se robó toda la atención y acompañó la sintonía de lugar.

Zuzu Coudeu (Crédito: Grupo Mass)

De esta manera, los looks de Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña ocuparon un rol importante en el evento que se destacó en la noche porteña. No obstante, Marta Fort, India Ortega y Zuzu Coudeu no se quedaron atrás ya que sus estilismos también se llevaron todas las miradas.