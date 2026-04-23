De Valeria Mazza y Sabrina Garciarena a Benjamín Vicuña: los looks de un importante evento en la noche porteña

Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña coincidieron en una velada donde el estilo fue un granprotagonista. Reconocidas figuras del espectáculo, la moda y el arte como lucieron looks sofisticados y en tendencia, llevándose todas las miradas de los presentes en el evento.
Total black y la combinación de la temporada: así son los looks de Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña
La noche porteña volvió a convertirse en escenario de glamour con un evento que reunió a varias figuras destacadas del espectáculo y la moda. El motivo fue la reinauguración de Costa 7070 en la Costanera con una noche que combinó gastronomía, coctelería y fiesta. Entre los invitados que se robaron todas las miradas estuvieron Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña. Cada uno, fiel a su impronta, apostó por looks elegantes con guiños de street style, una fusión que pisa fuerte este 2026.
Valeria Mazza deslumbró con un outfit clásico pero aggiornado a la actualidad, donde las líneas pulidas se mezclaron con detalles modernos que aportaron frescura. Acompañada por su esposo, Alejandro Gravier, la modelo se mostró con un vestido negro con falda plisada y escote de encaje, que incorporó transparencias y un toque romántico al diseño. Para completar su estilismo, la conductora sumó un abrigo fashionista en color negro: trench de cuero, una prenda urbana e infaltable en el otoño invierno.
Por su parte, Sabrina Garciarena eligió un look que equilibró lo sensual y femenino con lo artesanal. La actriz posó con una blusa tejida en color negro que permitió ver su abdomen y brazos. Por debajo, agregó un top de escote cuadrado y acompañó con un pantalón sastrero de corte recto. Una propuesta versátil y repleta de personalidad.
Benjamín Vicuña, que asistió junto a su novia Anita Espasandín, reafirmó su perfil sofisticado con un conjunto que combinó sastrería con toques relajados. La clave estuvo en los detalles: combinaciones acertadas, texturas y estampado. El actor chileno eligió una camisa celeste, pantalón oscuro con diseño cuadrillé y campera de cuero en tono marrón. Su pareja optó por un vestido largo de estética minimalista y con leve transparencias. Sin embargo, el protagonista absoluto fue el artista con la mezcla del celeste y el marrón, dos colores que dialogan entre sí y regresaron con fuerza esta temporada.
Además, a este evento dijeron presente los empresarios María Cher, Francisco de Narváez, Cynthia Kern y Federico Bonomi, quienes escogieron prendas oscuras y clásicas reinterpretadas en clave moderna como fue el caso de las dueñas de reconocidas firmas textiles.
Los looks cancheros y glamorosos de Marta Fort, India Ortega y Zuzu Coudeu
Marta Fort, India Ortega y Zuzu Coudeu también fueron parte de la reapertura del exclusivo lugar. Las jóvenes deslumbraron con sus atuendos, que se mantuvieron fieles a sus estéticas personales. En el caso de la hija de Ricardo Fort, la modelo optó por una camisa larga tipo vestido en tonalidad azul noche. Este diseño simple y entallado se inclina a la tendencia del momento: minimal chic.
India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, apostó por un look canchero con aire dosmilero: top con cuello halter y sin mangas, y pantalón de jean wide leg de tiro bajo. Ambas prendas de color negro aportaron armonía visual y una estética pulida. Sin embargo, el detalle del cinturón con tachas elevó el conjunto pensado para esta ocasión.
Por último, la influencer de moda Zuzu Coudeu lució una chaqueta negra repleta de lentejuelas y con puños amplios y estructurados como los que tienen las camisas. Una pieza fashionista y glamorosa que se robó toda la atención y acompañó la sintonía de lugar.
De esta manera, los looks de Valeria Mazza, Sabrina Garciarena y Benjamín Vicuña ocuparon un rol importante en el evento que se destacó en la noche porteña. No obstante, Marta Fort, India Ortega y Zuzu Coudeu no se quedaron atrás ya que sus estilismos también se llevaron todas las miradas.