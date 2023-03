Así fue el baby shower de Maypi Delgado, con temática tropical y animales de la selva

Maypi Delgado está a tan solo unas semanas de dar a luz a India, su primera hija, junto a Matías Ricciardelli. Para prepararse de cara al gran día, la hermanita organizó un espectacular baby shower, que disfrutó con sus familiares y amigos.

La temática elegida para la fiesta fue la selva. Maypi contó con la ayuda de muchas marcas que se encargaron de acertar con la decoración y lograr el ambiente esperado. Los globos verdes y las hojas tropicales predominaron, con muchísimos animales de la selva teniendo un espacio en el festejo también, como jirafas, cebras y elefantes. Como no podía faltar la mención a la agasajada, unas letras en dorado leían el nombre de la futura hija de Delgado, India.

El baby shower de Maypi Delgado

“Gracias, gracias y gracias. No puedo terminar este día sin agradecer a todos los que nos hicieron pasar un día hermoso. Gracias a todas las marcas que trabajaron tanto para este hermoso baby shower de India. Gracias a mi familia y amigas por compartir este momento tan único. Y gracias papá de India por tantos cambios y hoy estar acá compartiendo todo con nosotras, te queremos mucho”, escribió en sus redes, adjuntando las distintas postales que dejó la celebración.

Frente a este álbum de fotos, lo que más sorprendió fue la presencia de Matías Ricciardelli, el padre de India y ex de Maypi. Es que la pareja anunció que se convertirían en papás tras cuatro meses de noviazgo. Sin embargo, un mes después de compartir que estaban en la dulce espera, la ex Gran Hermano confirmó que seguirían caminos separados.

Maypi Delgado y Matías Ricciardelli.

“Mientras empezábamos una relación con Maty, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo de locos. No fue buscada, pero sí muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él, como yo, creía que yo no podía quedar”, explicó Delgado, quien remarcó que se mantienen buenos amigos y él la está acompañando en esta nueva etapa de su vida.

H.O