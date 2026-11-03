Así fue el cumpleaños futurista de Mirko: robots, rayos láser y chocotorta

Mirko celebró sus nueve años con una fiesta a pura diversión. Esta vez, el hijo de Marley tuvo un festejo diferente, en un complejo de entretenimiento que se convirtió en el escenario ideal para compartir una tarde con sus amigos. Entre luces de neón, robots, música y juegos de láser, el cumpleañero disfrutó de una jornada llena de propuestas.

Mirko festejó sus 9 años rodeado de sus amigos

El cumpleaños futurista de Mirko: de los desafíos láser a la chocotorta

A través de las imágenes y los videos que Marley compartió en la cuenta de Instagram de su hijo, se pudieron conocer algunos detalles de la celebración. Uno de los grandes atractivos de la fiesta de Mirko fue una partida de láser tag, una actividad en la que los chicos se equiparon con chalecos especiales y pistolas infrarrojas para enfrentarse en un circuito ambientado con luces fluorescentes y obstáculos.

Mirko y sus amigos tuvieron una partida de láser teg

En las postales, Mirko apareció muy entusiasmado con la experiencia. Con una remera blanca y el chaleco negro del juego, posó con una de las pistolas y hasta se animó a apuntar directamente a la cámara. También se lo pudo ver agachado para esquivar los rayos láser verdes y concentrado en la competencia junto a sus compañeros.

En el cumpleaños de Mirko no faltaron los desafíos con rayos láser

La tecnología también tuvo un lugar destacado en el festejo. Durante el recorrido se pudieron ver distintas propuestas vinculadas al universo de los robots, con figuras futuristas y hasta un personaje con un impactante traje luminoso que se sumó al entretenimiento. La música y las luces de colores completaron la ambientación y transformaron el espacio en una pista de juegos.

Para festejar sus 9 años, Mirko eligió una chocotorta

Después de tanta adrenalina, llegó uno de los momentos más esperados de cualquier cumpleaños: la torta. Para celebrar sus nueve años, Mirko tuvo una chocotorta rectangular, decorada con dulce de leche y una bengala que iluminó el salón mientras sus amigos se reunían alrededor para cantarle el feliz cumpleaños.

Así, entre desafíos, tecnología y una merienda bien argentina, Mirko, el hijo mayor de Marley, celebró un nuevo año rodeado de sus amigos y con una fiesta pensada para disfrutar de principio a fin.