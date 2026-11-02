Así es la casa de Susana Giménez en Uruguay: diseño colonial, bosque propio y un rincón de Frida Kahlo

Susana Giménez construyó en Punta del Este una propiedad que combina amplios espacios verdes, ambientes con personalidad propia y elementos decorativos que fueron incorporados a lo largo del tiempo. Entre los detalles que distinguen a la residencia aparece un destacado retrato de Frida Kahlo, ubicado en uno de los sectores centrales de la casa. Ese elemento convive con distintos ambientes que reflejan el estilo elegido por la conductora para uno de los lugares más importantes de su vida fuera de la Argentina.

Así es, la Mary, la increíble propiedad de Susana Giménez en Uruguay

La residencia que Susana Giménez posee en Uruguay se convirtió con el paso de los años en uno de sus refugios más conocidos. Ubicada en Punta del Este y bautizada como La Mary, la propiedad combina arquitectura de inspiración colonial, amplios espacios abiertos y una decoración que reúne piezas de distintos estilos. Además del sector principal, dentro del predio la conductora cuenta con extensas áreas verdes y sectores especialmente diseñados para disfrutar del entorno natural.

La casa de Uruguay de Susana Giménez

Desde el ingreso, la casa refleja una estética tradicional. El acceso principal está marcado por un gran portón de madera y un cartel con letras azules con el nombre de la residencia. La construcción principal presenta fachadas en tonos cálidos, techos quebrados de tejas, galerías cubiertas y balcones de herrería que acompañan la impronta característica del lugar. La distribución se extiende en dos plantas y mantiene una línea uniforme también en las edificaciones que integran el predio.

La casa de Uruguay de Susana Giménez

Uno de los rasgos más destacados de La Mary es la conexión entre la vivienda y el paisaje que la rodea. La propiedad de Susana Giménez se encuentra rodeada por amplias superficies de césped, lagunas internas y un importante sector boscoso que delimita gran parte del terreno. Entre los distintos espacios exteriores también aparecen caminos internos, pequeños muelles y sectores destinados al descanso junto al agua, elementos que forman parte del diseño general de la finca.

La casa de Uruguay de Susana Giménez

En los últimos meses, la conductora mostró algunas renovaciones realizadas en los jardines de la propiedad. Nuevas especies de flores que sumó en su jardín, esculturas y distintos arreglos paisajísticos se incorporaron a los espacios exteriores, aportando más color y variedad visual. Estas modificaciones se sumaron a un entorno que ya tenía un papel central dentro de la identidad de la residencia y que continúa evolucionando con el paso del tiempo.

Del cuadro de Frida Kahlo al estilo tradicional que acompaña la impronta de la casa de Susana Giménez en Uruguay

La casa de Susana Giménez en Uruguay conserva una estética marcada por la presencia de colores intensos, mobiliario clásico y objetos decorativos reunidos a lo largo de los años. Uno de los ambientes más reconocibles es el living principal, donde una importante chimenea de piedra se convierte en el centro de la escena. Sobre ella se destaca un retrato de Frida Kahlo, una de las piezas más llamativas de la decoración y uno de los elementos artísticos que acompañan la impronta del ambiente.

La casa de Uruguay de Susana Giménez

La sala de estar combina sofás estampados, sillones de inspiración animal print, mesas de madera colmadas de libros y distintos objetos decorativos distribuidos en cada rincón. La iluminación proviene de lámparas de mesa y apliques de pared que acompañan una ambientación cálida y permiten destacar cuadros, esculturas y los adornos que la destacada actriz eligió sumar. Desde los cuadros hasta los elementos decorativos que agregó, le otorgan una identidad particular a cada ambiente.

Otro de los espacios destacados es el comedor principal de la casa de Susana Giménez. Allí sobresalen el gran tamaño de la mesa central y la disposición formal del mobiliario. El ambiente incorpora vigas visibles en el cielorraso, paredes de piedra con espacios de guardado integrados y sectores especialmente pensados para exhibir botellas y piezas decorativas. En ese sector aparecen muebles tallados, bancos de gran tamaño y esculturas decorativas que completan la ambientación.

La casa de Uruguay de Susana Giménez

Susana Giménez consolidó en su propiedad de Punta del Este un espacio donde conviven amplios jardines, ambientes decorados con obras de arte, sectores destinados al descanso y una propuesta arquitectónica con una identidad definida en cada rincón. Entre los elementos que distinguen la residencia sobresale el retrato de Frida Kahlo, integrado sobre una chimenea en el living principal de la casa.

VDV