Marley mostró la faceta menos conocida de Mirko: sus habilidades como mini chef

Mirko se consolido desde su nacimiento como uno de los niños más influyentes y queridos de las redes sociales. Con millones de seguidores que siguen atentos cada paso de su crecimiento, el pequeño logró cautivar al público gracias a su carisma, su espontaneidad y los divertidos viajes por el mundo junto a su padre. Su exposición en las plataformas digitales no es una novedad, ya que Marley nunca duda en compartir de manera genuina la intimidad, las travesuras y los momentos de pura diversión que vive cotidianamente junto a su hijo. Precisamente, en las últimas horas, el conductor sorprendió a todos sus fanáticos al revelar una faceta completamente inédita del pequeño: sus asombrosas cualidades culinarias como un auténtico mini chef.

Mirko

Mirko, el nuevo mini chef de la casa de Marley

Nacido el 27 de octubre de 2017, en Estados Unidos a través de gestación subrogada, Mirko conoció la exposición pública desde el primer minuto de vida. Su presencia en las redes sociales fue inmediata y masiva, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno digital global y obteniendo incluso un récord Guinness por ser el bebé más viajero del mundo . A medida que fue creciendo, el hijo de Marley demostró que tiene muchas habilidades, destacándose tanto en los idiomas como en sus actividades escolares y en su enorme carisma frente a las cámaras.

Sin embargo, en las últimas horas, se volvió el protagonista absoluto de las historias de Instagram de su padre debido a una destreza que pocos conocían: sus talentos culinarios. Mientras el pequeño se ponía manos a la obra para armar la clásica chocotorta destinada a festejar su cumpleaños 9, el conductor aprovechó el divertido momento para registrar el paso a paso. Entre risas, batidores y galletitas de chocolate, Marley no dejó pasar la oportunidad de interactuar con Ian Lucas. Con el humor que lo caracteriza, bromeó abiertamente con él sobre la posibilidad de postular al niño para la futura edición de Masterchef Kids, el formato televisivo del cual se habla constantemente y que le calzaría a la perfección a este nuevo cocinerito de la casa.

Las habilidades de Mirko: desde entretenimiento para Milenka hasta curso de informática

El crecimiento de Mirko sigue dejando en claro que es un niño sumamente curioso y multifacético, capaz de sorprender a sus seguidores con una enorme cantidad de talentos y pasiones. Más allá de su reciente e innovador paso por la cocina, el hijo de Marley demostró un gran entusiasmo por el deporte, destacándose especialmente en taekwondo, disciplina donde ya obtuvo su primera medalla deportiva gracias a su enorme dedicación y destreza en combate.

Paralelamente, el pequeño incurcionó con fuerza en el mundo tecnológico al iniciar un avanzado curso de programación e informática. Con el firme objetivo de aprender a desarrollar sus propios videojuegos, se lo puede ver sumamente concentrado frente a la pantalla, asimilando conceptos lógicos complejos con una facilidad que asombra a las redes sociales.

Toda esta increíble versatilidad de destrezas adquiere un sentido aún más especial dentro de su hogar, transformándose en el perfecto entretenimiento para su pequeña hermana, Milenka. Como un gran hermano mayor, Mirko asume un rol profundamente protector y cariñoso; la acompaña pacientemente en sus primeros pasos, juega con ella en el living y se encarga de cuidarla en cada momento de su rutina diaria.La complicidad que ambos construyen diariamente bajo la atenta mirada de su padre es inquebrantable.

Las habilidades de Mirko: desde entretenimiento para Milenka hasta curso de informática

Con estas variadas pasiones, el pequeño demuestra que su creatividad no tiene límites. Ya sea programando un videojuego, entrenando duro o brillando como un tierno mini chef en el hogar, Mirko sigue cocinando momentos inolvidables en las redes sociales, consolidando un futuro brillante bajo el amoroso cuidado de Marley.

A.E