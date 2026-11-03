El especial rol de Ale Sergi y Miranda en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se consolidó de inmediato como uno de los acontecimientos con mayor importancia mediática del año en el espectáculo argentino. Llevada a cabo en una antigua casona de San Telmo, la boda estuvo marcada por un fuerte hermetismo y un estricto operativo de seguridad para resguardar la intimidad de los novios. Dentro del selecto y exclusivo círculo íntimo que recibió la invitación para presenciar el esperado "sí, quiero", destacaron importantes figuras de la música y la actuación. Entre ellos, se encontraban los integrantes de Miranda! , donde Ale Sergi terminó asumiendo un rol esencial e inesperado que transformó por completo el ambiente de la gran fiesta.

Miranda en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el rol de sus amigos en la ceremonia y la fiesta

En los días siguientes al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, el misterio que rodeaba a la celebración comenzó a disiparse cuando algunos de los invitados compartieron detalles inéditos y expusieron los roles fundamentales que tuvieron los seres queridos de la pareja. Quien aportó los primeros datos fue Paulina Vetrano, en el programa de streaming Había que decirlo , donde reveló las divertidas e intensas internas que se vivieron antes de dar el "sí".

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el rol de sus amigos en la ceremonia y la fiesta

En su relato, expuso que su hermana, Cande Vetrano, fue testigo y llegó tarde al evento, arribando a la locación apenas cinco minutos antes de la ceremonia, lo que generó momentos de pura adrenalina entre los presentes. Por otra parte, la conducción del casamiento civil también quedó en manos de una figura sumamente cercana a los novios. El humorista y politólogo Martín Rechimuzzi fue el encargado de casarlos, un importante acontecimiento que se supo por las fotos que él mismo subió a su Instagram oficial días después, donde se lo pudo ver al frente del altar guiando el emotivo y divertido rito.

Finalmente, la música se transformó en otro de los grandes momentos de complicidad. La misma estuvo a cargo de Ale Sergi, cantante del grupo Miranda!, quien se desempeñó como DJ de la noche y se encargó de hacer bailar a todos los invitados. Este talento oculto tomó por sorpresa incluso a los más allegados, al punto de que la propia Paulina admitió: “Yo no sabía que era DJ”.

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el rol de sus amigos en la ceremonia y la fiesta

Ale Sergi: además de cantante, DJ amante de la historia de la música

Fuera de los grandes escenarios junto a Miranda!, Ale Sergi viene consolidando una apasionante faceta alternativa como DJ de vinilos, volcando en las cabinas su inmenso bagaje cultural. A través de sus redes sociales, el artista comparte periódicamente una serie de videos y reels donde enseña los secretos de su colección privada. Desde su propio estudio, se encarga de pinchar y mostrar diferentes álbumes o canciones históricas, enriqueciendo cada mezcla al detallar minuciosamente el contexto del disco, anécdotas de su grabación, rarezas de edición y los motivos detrás de su curaduría musical.

Esta profunda inmersión en las bandejas de mezcla y la música electrónica no es casual, ya que cuenta con una fuerte inspiración en su entorno más íntimo. Cintia Bustamante fue una pieza fundamental en esta fascinación por el universo de las consolas. Conocida artísticamente en la escena nocturna como "La Cintia", es una destacada DJ cordobesa con un largo recorrido en ritmos como el tech house. Compartir la vida diaria con una profesional del rubro estimuló exponencialmente el interés del cantante por perfeccionar su técnica, explorar nuevos matices sonoros y transformar lo que inicialmente era un pasatiempo de coleccionista en una propuesta sólida para la boda de Lali Espósito.

Ale Sergi: además de cantante, DJ amante de la historia de la música

La fuerte unión entre Lali Espósito y Miranda

Para comprender la magnitud de la alianza musical pop más importante, es necesario repasar sus trayectorias individuales. Lali Espósito es una de las mayores referentes del pop nacional, quien consolidó su carrera solista tras un exitoso paso por la actuación juvenil. Por su parte, Miranda! , integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, es la banda pop más icónica y longeva de la Argentina, creadores de un sonido único e influyente. La primera fusión entre ambos universos ocurrió con la reversionada y exitosa entrega de “ Yo te diré” , un clásico de la banda que sirvió como el puntapié inicial para combinar sus talentos.

A partir de allí, la química artística dio paso a otros proyectos que lo siguieron, como su participación conjunta en el jurado de La Voz Argentina y el sencillo “Mejor que vos”, una canción que formó parte del repertorio de la cantante. Esta profunda amistad y sintonía laboral decantó en el ambicioso proyecto que sacaron hace poco, titulado BOM (Bailar O Morir). Este álbum en conjunto, compuesto por nueve canciones inéditas, propone un cruce extendido que se aleja de sus códigos individuales para dar vida a un concepto compartido donde el baile y la celebración musical son los ejes centrales de la escena.

La fuerte unión entre Lali Espósito y Miranda

El inolvidable casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, y el rol de sus amigos en la celebración, reafirmó que el pop argentino no solo comparte escenarios, sino también los momentos más trascendentales de la vida.