La historia detrás de Jacinta Pichimahuida, el personaje que marcó la vida de Evangelina Salazar

El universo de las telenovelas argentinas guarda un lugar de honor para una de las creaciones más entrañables de la pantalla chica: Señorita Maestra , un relato que capturó la esencia de la escuela primaria y la pureza de la infancia. Esta entrañable historia se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones y contó con cuatro adaptaciones televisivas principales a lo largo de las décadas. Sin embargo, el mito fundacional comenzó a mediados de los años sesenta, cuando una joven y talentosa actriz asumió la responsabilidad de darle vida por primera vez a la maestra más querida del país. Aquella encarnación inicial corrió por cuenta de Evangelina Salazar , quien se puso el guardapolvo blanco para interpretar a la dulce Jacinta Pichimahuida. Este papel no solo definió su imagen pública, sino que significó el verdadero inicio de su carrera actoral, catapultándola de inmediato a la fama masiva y al afecto eterno del público local.

Señorita maestra con Cristina Lemercier

Evangelina Salazar como Jacinta Pichimahuida, el personaje de Señorita maestra

La primera versión de la historia de Señorita maestra se estrenó en 1966 bajo el nombre original de Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida , emitida por Canal 9. En aquel entonces, Evangelina Salazar transitaba un momento fundacional tanto en lo laboral como en lo personal. Profesionalmente, ponerse el guardapolvo blanco significó su primer gran protagónico absoluto, un desafío que la consolidó como una de las actrices más prometedoras de la televisión argentina y la transformó en un símbolo de dulzura y valores pedagógicos. En el plano afectivo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ya que se encontraba en pleno romance con Ramón "Palito" Ortega.

El éxito de la novela era arrollador, pero el destino personal de la actriz pesó más que las luces del estudio. Salazar decidió dar el sí en el altar en lo que fue la boda del año en 1967, un evento que la llevó a tomar la determinación de alejarse de la actuación para priorizar su vida familiar y la crianza de sus futuros hijos. Ante su sorpresiva salida en pleno éxito, la producción tuvo que buscar un relevo. La encargada de asumir el difícil reto de reemplazarla fue la actriz Silvia Mores, quien continuó con el legado de la maestra en la pantalla chica. Aquel temprano retiro de Evangelina selló para siempre el recuerdo de su Jacinta como un mito inalcanzable, profundamente ligado a la época de oro de la televisión nacional.

Evangelina Salazar como Jacinta Pichimahuida, el personaje de Señorita maestra

La vida de Evangelina Salazar, tras Señorita maestra

Luego de su alejamiento formal de los escenarios, Evangelina Salazar se enfocó en consolidar un proyecto de vida que daría origen a una verdadera dinastía artística en el espectáculo argentino junto a Ramón "Palito" Ortega. Fruto de este matrimonio nacieron sus seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario, quienes heredaron la vocación creativa y se destacaron masivamente como productores, directores teatrales, músicos y actores de renombre.

A lo largo de las décadas, la carrera de Evangelina continuó de forma muy intermitente y selectiva, priorizando siempre su rol de madre. Participó en producciones cinematográficas notables como El Santo de la Espada en 1970 y, mucho tiempo después, aceptó realizar breves y nostálgicas apariciones especiales en ficciones televisivas lideradas por sus propios hijos, tales como Un año para recordar y la exitosa tira Graduados .

En la actualidad, su presente la encuentra completamente alejada de la exposición mediática, disfrutando de una rutina tranquila y enfocada en su rol de abuela de tiempo completo. A pesar de esto, el recuerdo de la mítica Jacinta Pichimahuida resuena en la memoria colectiva del público, sobre todo por sus contiguas actrices y una supuesta "maldición" que sigue a la novela.

La vida de Evangelina Salazar, tras Señorita maestra

La "maldición" que persiguió a Señorita maestra, tras Evangelina Salazar

El legado de la inocente maestra de guardapolvo blanco cruzó varias décadas y sumó nuevas caras a su historia. Tras el debut fundacional de Evangelina Salazar y su inmediato reemplazo por Silvia Mores, la encarnación del personaje recayó en los años 70 sobre María de los Ángeles Medrano. No obstante, fue Cristina Lemercier en los años 80 quien logró la identificación más profunda y conmovedora con el papel.

Lemercier ya había formado parte del universo en sus inicios interpretando a una maestra suplente, pero al asumir el rol protagónico definitivo en Señorita Maestra, su tono dulce, su mirada comprensiva y su carisma innato mimetizaron de tal forma su identidad real con la de la ficción que quedó consagrada como la encarnación definitiva de Jacinta en el imaginario popular. Detrás del brillo de la pantalla de ATC , que hasta tuvo una representación en el teatro, un aura trágica comenzó a tejerse alrededor del elenco, alimentando el perturbador mito de la maldición de Jacinta Pichimahuida.

Esta creencia popular se cimentó debido a los fatídicos destinos de varias de sus figuras. El golpe más duro ocurrió a finales de 1996, cuando Cristina Lemercier falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante una severa crisis familiar. A este drama se sumó el temprano deceso de Graciela Cimer, la recordada alumna rica Etelvina de la versión de 1974, quien cayó de un balcón a los 26 años. El drama también alcanzó a los niños de la ficción: Julio Silva, que interpretaba a Siracusa, murió baleado en un confuso asalto en 2004, mientras que su compañero de elenco, Fabián Rodríguez, más conocido como Cirilo, terminó condenado a prisión por el mismo hecho delictivo. Estas desdichas entrelazadas transformaron el recuerdo de un tierno éxito infantil en una leyenda urbana colmada de misterio y fatalidad.

Señorita maestra con Cristina Lemercier

A pesar de las tragedias que ensombrecieron las versiones posteriores, la historia detrás de Jacinta Pichimahuida conserva intacto su brillo original. Aquella inocencia fundacional grabada en el inconsciente colectivo argentino, le pertenece a Evangelina Salazar , la maestra inolvidable que inició el mito con ternura y marcó su propia vida con un guardapolvo blanco eternizado en el tiempo.