El emotivo saludo de cumpleaños de Marley a Mirko: "Me hiciste el papá más feliz del mundo"

Marley celebró este martes 27 de octubre el cumpleaños número nueve de su hijo, Mirko Wiebe, con un emotivo video que compartió en sus redes sociales. El conductor reunió fotos del festejo y recordó algunos momentos de los primeros días de vida del pequeño, mientras le dedicaba unas palabras que reflejan cuánto significó su llegada.

La publicación estuvo acompañada por secuencias en las que ambos conversan sobre el paso del tiempo. En las postales, el nene aparece sonriente mientras escucha a su papá, quien recuerda cómo era cuando lo sostenía en brazos y muestra, a través del relato, detalles precisos de su nacimiento y un instante de cariño.

Marley recordó el nacimiento de Mirko en su noveno cumpleaños

Marley comenzó el saludo mientras Mirko estaba sentado sobre una cama, vestido con una remera blanca y pantalón gris. "Bebote hermoso, mirá lo enorme que estás", expresó antes de recordar lo pequeño que era cuando nació. El pequeño nació el 27 de octubre de 2017, en Estados Unidos, mediante gestación por sustitución.

Mirko aparece sentado sobre su cama durante la grabación del saludo que Marley le dedicó

En aquel momento, compartió públicamente la noticia y contó que había pesado 3,220 kilos y medido 51 centímetros. Nueve años después, volvió a recordar la hora exacta de su llegada, un dato que conservó especialmente presente. El presentador evocó los primeros instantes junto al recién nacido y la emoción que experimentó al conocerlo. "Después abriste los ojos por primera vez. Y me hiciste el papá más feliz del mundo", le dijo.

El comunicado continuó con una breve declaración de afecto. "Te amo mucho", expresó, mientras su hijo respondió "Yo también". La conversación quedó registrada en el video que compartió para celebrar la fecha, donde también aparecen distintos instante de la infancia del cumpleañero y escenas de la preparación del festejo.

Junto a la publicación, escribió una dedicatoria para acompañar las fotografías: "Mi bebito ya no es más bebito y cumple hoy 9 años! Te amo mucho". El mensaje refleja su sorpresa ante su crecimiento, que desde sus primeros meses de vida suele aparecer en las secuencias familiares.

Mirko celebró una nueva vuelta al sol con una torta de chocolate, globos y un jugo de naranja.

La celebración incluyó una decoración preparada especialmente para la ocasión. En el sector donde se encontraba la torta había globos, cortinas metalizadas rojas y un número nueve dorado. Sobre la mesa también se distinguía un vaso con jugo de naranja y un pequeño pastel de chocolate con un adorno de feliz cumpleaños. El cumpleañero apareció sentado frente a la mesa mientras recibía las felicitaciones. Por lo tanto, la secuencia permitió conocer algunos detalles de la celebración y acompañó el mensaje que su papá decidió compartir con sus seguidores.

El presente de Mirko junto a Marley y su hermana Milenka

Mirko atraviesa una etapa de nuevos intereses y actividades, mientras comparte su vida cotidiana con Marley y su hermana menor, Milenka. Desde entonces, el pequeño asumió el lugar de hermano mayor, un vínculo que aparece frecuentemente en las publicaciones y en los viajes que realizan juntos.

En las semanas previas a su vuelta al sol, el nene comenzó un curso de programación para aprender a crear videojuegos, lo que fue compartida en redes sociales y permitió conocer una de sus aficiones actuales. Durante una de las clases, se lo vio concentrado frente a la computadora, siguiendo las indicaciones necesarias para desarrollar sus propios proyectos. Otra de las facetas que mostró recientemente estuvo vinculada con la gastronomía: el pequeño participó en distintas preparaciones culinarias, una actividad que le permitió demostrar su interés por cocinar y experimentar con recetas.

Este año también recibió un reconocimiento en su escuela al ser elegido escolta de la bandera: la distinción estuvo relacionada con su desempeño académico y sus cualidades como compañero, algo que su padre destacó especialmente: valoró la empatía y la amistad por encima de las calificaciones, según explicó al compartir la noticia.

La llegada de su hermana menor también representó un cambio importante en la dinámica familiar. En distintos instantes, el presentador dio a conocer recuerdos compartidos entre ambos chicos, desde actividades en casa hasta viajes al exterior. La relación entre los hermanos ocupa un lugar importante en las postales, que suelen incluir escenas de juegos y encuentros. En el tramo final de la grabación, Mirko aparece frente a la torta mientras se escuchan nuevas felicitaciones. Con esta publicación, Marley celebró los nueve años de su hijo y recuperó el recuerdo del momento en que nació. El saludo reunió imágenes de distintas etapas de su crecimiento y una conversación en la que ambos expresaron el cariño que los une.