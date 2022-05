CLOSER: el nuevo éxito del teatro que interroga el deseo y la fidelidad

CLOSER, la nueva obra de Corina Fiorillo se estrenó el pasado jueves con mucho éxito en la calle Corrientes. Sus protagonistas hablaron en exclusivo para CARAS acerca de su regreso a las tablas y se mostraron muy felices de poder hacer parte de un éxito del teatro inglés, de Patrick Marber.

Esta obra de teatro, creada en 1997 y adelantada a su época, hoy cobra un nuevo significado: “Closer cuestiona y desmenuza las relaciones de pareja, casi como una adelantada a su propia época. Interroga fuertemente sobre el deseo, los sentidos de posesión, de verdad y de fidelidad”, expresa su producción.

Juan Gil Navarro, Carolina del Carmen Peleritti, Gonzalo Valenzuela, Sofía Gala. Foto: Gabriel Machado

Sobre la obra, hablamos con Sofía Gala, quien interpreta a Alice, una mujer nómada, que se encuentra por cosas del destino con Dan, interpretado por Gonzalo Valenzuela.

-¿Cómo lograste encarnar este papel, teniendo en cuenta ese referente de Natalie Portman?

Sofía Gala: No tuve ese referente, para nada. Me parece que no está bien. La película es una adaptación de una obra de teatro. La obra es una obra original y creo que intentar copiar o tener un referente de actriz para hacer el mismo personaje, me parece un poco complicado y no sé si está bueno, porque creo que uno lo tiene que sacar de adentro, por lo menos yo tuve que encontrar a mi Alice y sacarla de mis propias experiencias y de emocionalidad y de mis vivencias.

Actores: Juan Gil Navarro, Sofía Gala. Foto: Uriel Romano.

-¿Qué le diste vos justamente a tu Alice?

Sofía Gala- Me cuesta hablar mucho del personaje en tercera persona, me aleja totalmente y me cuesta hablar de él. Lo estoy transitando y es como hablar de mí. Es como si me preguntaras algo de mí. ¡Es muy íntima la relación que uno encarna con el personaje. Por ahí te lo puedo decir en unos años, pero ahora, realmente lo estoy viviendo y transitando y por ahí no lo tengo todo claro. Le di toda mi verdad.

-¿Cómo sentiste al público?

Sofía Gala: Estoy feliz de volver y que la gente se acerque al teatro y elija vernos, siempre es un placer y con muchas ganas de seguir haciéndolo.

¿Qué te llevás de Alice para vos?

Sofía Gala: La verdad, creo que Alice es muy verdadera y transparente y eso es lo más valioso y rico de este personaje.

Actores: Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela, Sofía Gala Carolina del Carmen Peleritti. Foto: Gabriel Machado.

Gonzalo Valenzuela también se animó a hablar y nos dio su opinión sobre Dan, el personaje que lo volvió a traer al teatro del país.

-¿Cómo recibiste al público en esta obra?

Gonzalo Valenzuela: Bien, la verdad quiero ahora salir a escuchar los comentarios, pero la gente está escuchando la obra, riendo y sintiendo y ese es nuestro trabajo, así que estoy hecho.

“Una obra muy bien escrita. El autor pone en 1997 a cuatro personajes opuestos que se entrelazan y se trenzan todo el tiempo. ¡Está muy bien escrita! Sobre Dan, estoy muy contento y muy feliz de hacerlo, de poder seguir descubriendo, de habitarlo y de poder entregar mi arte.

Actores: Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti. Foto: Uriel Romano.

-¿Qué se diferencia tu personaje de otros “Dan” interpretados por otros actores?

Gonzalo Valenzuela: El Dan que yo hago es particular, porque lo hago yo. Cada actor, cuando hace un personaje, le pone su particularidad. Ahora eso no lo quiero descubrir, quiero que se vea afuera, espero nunca saber qué es lo que yo le estoy dando, más que todo mi tiempo y dedicación.

Carolina del Carmen Peleritti, quien interpreta a Anna, una reconocida y muy exitosa fotógrafa habló también sobre su personaje.

-¿Cómo viviste el estreno?

Carolina del Carmen Peleritti: La verdad estoy muy feliz. Con ganas de que sea hoy, mañana, y pasado, y pasado. Venimos trabajando mucho y llega un momento donde es un embudo y hay que parir la obra y empieza a circular y es una energía que no se detiene.

-¿Cómo sentiste el personaje?

Carolina del Carmen Peleritti: La obra es una joya, el texto es una joya. Cada uno de los personajes pueden ser diferentes personajes, pero pueden ser partes de una misma persona.

Corina Fiorillo habló sobre los actores de CLOSER

Corina Fiorillo dio detalles de cómo sintió el regreso a calle Corrientes, con una obra que ha sido éxito en todo el mundo y hoy se encuentra bajo su dirección en el Multiteatro COMAFI.

“La sentí muy asentada, ellos (los actores) ya están con un trabajo muy aceitado, realmente venimos trabajando muchísimo. Fue disfrutable. Para mí los estrenos son para disfrutar.

Actores: Carolina del Carmen y Juan Gil Navarro. Foto: Uriel Romano.

La directora hizo referencia al backstage de CLOSER y contó quién es el más aplicado de los cuatro. “La más aplicada es Sofi. Caro y Juan también lo son. Gonza es muy aplicado, pero es inquieto. Es al que perdés en el medio del escenario. El que se va y tenés que llamar” y agregó “Él tiene un humor increíble y es que tal vez nos pone a todos más despiertos”.

Muchos han visto la película "CLOSER: llevados por el deseo", interpretada por Clive Owen (Larry), Jude Law (Dan), Natalie Portman (Alice) y Julia Roberts (Anna). Allí, Larry es el morocho y Dan es el rubio, teniendo en cuenta eso, Corina contó cómo fue que en su obra, la fisionomía de cada actor, es contrapuesta a lo que muchos vieron y tienen como referente en la película.

Actores: Gonzalo Valenzuela y Sofía Gala. Foto: Uriel Romano.

Corina Fiorillo: “Surgió así, por las características que tienen, realmente yo elegí quién iba a hacer qué rol, por determinadas características que ellos tienen y creo que están muy bien elegidos. Gonza es un Dan hermoso y Juan es un Larry hermoso. No los cambiaría”, expresó Corina.

-¿Cómo ves la obra, a más de 20 años de su estreno original en Londres?

Corina Fiorillo: Yo creo que la obra está resignificada, porque en su momento la obra de lo que más connotaba o hablaba, era de la infidelidad, y hoy por hoy la obra, de lo que más habla es de que las relaciones de pareja, tal y como estaban concebidas hace un montón ya se están cayendo y eso es un poco de lo que connota al final. ¡Abandonemos ese tipo de cosas que nos hacen felices!

Actores: Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela, Sofía Gala Carolina del Carmen, Corina Fiorillo. Foto: Instagram.

CLOSER, de Patrick Marber, versionada por Fernando Masllorens y Federico González del Pino, estará durante esta temporada, de miércoles a domingo, con doble función los sábados.