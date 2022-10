Eva de Dominici compartió fotos de la fiesta temática de su hijo Cairo

Eva De Dominici celebró el cumpleaños de su hijo Cairo con una fiesta temática.

La actriz compartió fotos de la celebración en Los Ángeles donde asistieron sus padres, sus amigos y, como es obvio, su marido Eduardo Cruz.

En las imágenes que subió a su Instagram, la actriz mostró parte de la intimidad de la fiesta en la que el pequeño de 3 años eligió disfrazarse de Spiderman para la ocasión. Aunque es celosa de la privacidad de su hijo, Eva De Dominici dedicó un especial mensaje a Cairo, que aparece con una larga melena marrón en las postales.

Así fue el mega cumpleaños de Cairo, el hijo de Eva de Dominici

"El 6 de octubre siempre será mi día favorito #cairocumplió3", fue la frase que la cuñada de Penélope Cruz subió a su Instagram donde también se puede ver el outift que eligió para semejante momento: un cortito vestido azul.

Siempre diosa. Eva de Dominici disfrutando del cumpleaños de su hijo.

Entre los invitados al festejo se encontraron los actores Marta Solaz y Christian Rodrigo. También estuvo presente el productor Axel Kuschevatzky junto a su mujer, la periodista Patricia Molina.

Axel Kuschevatzky y su mujer Patricia Molina, junto a Eva de Dominici.

Eva De Dominici habló de su relación con Eduardo Cruz y el supuesto affaire con la China

Tiempo atrás, Eva De Dominici se vio involucrada en un escándalo que fue rápidamente desmentido.

En pleno estallido del wandagate, se dijo que la China Suárez habría intentado conquistar a su marido, Eduardo Cruz. "Con Eduardo tenemos una relación hermosa, en la que nos apoyamos mucho", dijo en Los Mammones y aclaró que nada sucedió con la China Suárez.

Eduardo Cruz con amigos en el cumpleaños de su hijo.

Luego, la prestigiosa actriz se dedicó a dar algunos detalles de su romance con el hermano de Penélope Cruz. "En 2018 comenzamos a salir y a los seis meses de estar juntos me enteré de que estaba embarazada. Fue un romance muy intenso desde el principio. Él al mes de conocerme me dijo 'vas a ser la mamá de mis hijos'", dijo.

Eva De Dominici, Eduardo Cruz y el pequeño Cairo.

"De mi hijo porque ya basta. Por ahora no pienso en tener otro hijo. No tengo ganas de tener ahora ni él tampoco porque los dos tenemos nuestras carreras y somos padres muy presentes con Cairo. No tenemos a alguien que nos ayude", agregó,