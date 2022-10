Conocé a Magdalena "Maga" Maylin, la cuñada de Horacio Rodríguez Larreta.

Magdalena Maylin, conocida dentro de su familia y entorno como "Maga", es la hermana menor de Milagros Maylin, la nueva novia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La Nación habló en exclusiva con la cuñada del mandatario porteño y acá te damos un breve perfil de quién es Maga Maylin, la menor de cuatro hermanas, que hoy su nombre está en boca de todos los medios.

Magdalena tiene 29 años, es diseñadora de indumentaria y tiene su propia marca de ropa. Pese a que desde muy niña tuvo una fuerte inclinación por la moda, el mundo del maquillaje y el diseño, sus inicios universitarios fueron en la facultad de economía, carrera en la cual fue muy aplicada, pero, un día sintió que no era su lugar y decidió abandonar.

"Ya desde los 16 años maquillé sociales, tuve que parar cuando empecé la cursada en la universidad porque ya no me daban los tiempos", le contó a la fuente, Maga.

Hija del empresario de seguros, Claudio Luis Maylin y Mariana Vásquez Ferro, maestra de inglés, Magdalena Maylin es la menor de cuatro mujeres: Están Mili (36) que estudió Comunicación Social en la Universidad Austral. Delfi (34) es arquitecta, recibida en la UBA, casada con un abogado y tres hijos. Después está Agustina (33), que estudió Administración de Empresas en la UCA, y sigo yo, la menor, Maga, 29 años, diseñadora de indumentaria”, le dijo la diseñadora a La Nación.

Milagros, Delfina, Agustina y Magdalena Maylin.

La cuñada menor de Horacio Rodríguez Larreta fue al colegio St. Catherine Moorlands, al que también tuvieron oportunidad de ir sus otras tres hermanas mayores.

Sobre el cambio de carrera y la opinión al respecto de sus padres, Maga contó que siempre ha tenido el apoyo de todos en su familia, en especial el de sus padres y sus hermanas. "Cuando les dije que me pasaba a diseño de indumentaria, me apoyaron. Así, siempre. Ellos fueron quienes me consiguieron mi primera máquina de coser", contó Maga Maylin.

Maga tiene su propia marca de ropa llamada Sentido Vertical, una marca dedicada a diseñar vestidos de fiestas, donde la edad no es un límite. "Queremos borrar las líneas de los límites de edad. La juventud se no ve por el cuerpo sino por el espíritu".

Como diseñadora de indumentaria, La Nación le preguntó a Maga sobre la posibilidad de que sea ella quien llegue a diseñar el vestido de novia que use su hermana Milagros, novia del economista Horacio Rodríguez Larreta.

Manuel y Maga.

"Prefiero no hablar del tema. Solo responder que somos una familia muy unida. Yo estoy enfocada en mi trabajo", respondió la hermana de Milagros Maylin, a la fuente.

La joven diseñadora está de novia con un chico llamado Manuel, de perfil bajo en las redes sociales, con quien se muestra en Instagram en eventos de gala, donde puede exponer sus propios diseños.

Manuel y Maga.

Horacio Rodríguez Larreta sobre su novia Milagros Maylin: "Me hace muy bien”

En el ciclo de entrevistas que Luis Novaresio tiene en LN+, Horacio Rodríguez Larreta habló este mes, por primera vez, de su nueva novia. "Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso, muy feliz", dijo el mandatario porteño y agregó: "Se llama Milagros, me hace muy bien".

Milagros Maylin, Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre su novia, la hermana mayor de Magdalena Maylin, Horacio sumó: "Es una mujer súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, apasionada. Nos reímos mucho. Me hace reír. Tiene una energía positiva, transmite buena onda. Me hace bien en ese sentido, muy sensible, muy familiera".