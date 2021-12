Así fue la gran propuesta de casamiento de Jorge Lanata a su novia: "La engañé diciéndole..."

Jorge Lanata y su pareja Elba Marcovecchio recibieron a Caras en su casa ubicada sobre la ruta 10 que une Punta del Este a José Ignacio, en Uruguay. Cigarrillo en mano, el periodista toma la posta y devela el misterio por el que convocó a CARAS hasta allí. Con oficio de editor, resuelve en una frase la cabeza de la nota: “Anotá: nos casamos”. Con ustedes y en exclusiva: “los novios”.

—¿Por qué eligieron dar esta nota?

—Jorge Lanata:-Por la insistencia del periodista y porque nos vamos a casar…

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, comprometidos.

La propuesta de Jorge Lanata

Jorge Lanata contó los detalles de su pedido de mano. Así fue el diálogo con CARAS:

—¿Se van a casar?

JL:—Sí, le hice la propuesta engañada diciéndole que era un viaje a Hawaii.

Elba Marcovecchio:-Fue el jueves 18 de noviembre. Fui totalmente engañada. Él me dice que en la cena iba a haber una sorpresa y me pregunta si tenía Visa como para despistarme.

JL:—Yo la desinformé en términos técnicos. Le hice una pregunta que no tenía nada que ver pero que era verosímil.

EM:—Me preguntó qué canción me gustaba de Maluma y yo le dije “Hawái” y pensé que ese era el destino. Me llamó la atención que fuera mucho viaje, pero no dudé.

JL:—Lo que fue un quilombo fue esconder el anillo y la caja (risas). Estuve toda la noche con la caja en el bolsillo pero nunca se dio cuenta…

EM:—Y fue al final de la cena el pedido. Fue hermoso, re lindo.

La tapa de CARAS con los novios en su casa de Uruguay.

Sobre la ceremonia

Además, Jorge Lanata y la abogada adelantaron cómo será el casamiento:

—¿Cómo imaginan la boda?

EM:-Todavía no lo pensamos. De hecho, todo lo que es la comida surgió porque a Jorge no le gusta tanto bailar, por eso decidimos hacerlo a nuestra medida. La idea es hacer una comida extensa, relajada, como una cena con amigos.

—Arriesgo: ¿Será en el Palacio Duhau?

JL:—No, va a ser lejos… hasta ahí llegamos.

—¿Habrá shows?

JL:—No, es una comida. La idea es no meterle nada, sólo una comida en un lugar.

EM:—Algo que lo disfrutes, que sea relajado y no estrese, lindo. Una comida más grande que si fuera en tu casa.

—¿Eligió diseñador para el vestido?

EM:—Me encontré con un diseñador muy conocido pero todavía no cerré. Pensá que esto es muy reciente. Fue el 18 de noviembre la propuesta y el 29 nos vinimos para acá.

JL:—Yo terminé el 28 la televisión, y el 29 me vine. Radio no hago desde el 26. La idea es diciembre y enero no hacer nada, está Gonzalo Sánchez en mi lugar. En teoría, en febrero salgo desde acá en la radio.

—¿Lo viven con ansiedad?

JL:—Como es algo simple y ya está casi todo definido, hay que esperar que llegue abril nada más.

EM:-—Yo estoy feliz y la fecha me parece genial porque nosotros llegaremos para principios de marzo. La otra fecha probable era mediados de marzo y nos pareció muy pronto. Es gracioso porque cada vez que decimos algo estamos de acuerdo, todo sale fácil.