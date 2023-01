Son meses de felicidad para nuestro país, la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 en el mes de diciembre de 2022, y ahora por la nominación a los Premios Oscar por Mejor Película Extranjera con ‘’Argentina 1985’’, después de ganar en los Globos de Oro como Mejor Película en Lengua No Inglesa, es de alegría para toda la sociedad. La película está dirigida por Santiago Mitre, y con actores principales como Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Tras la noticia, los actores salieron a compartir como viven este momento. Darín compartió sus emociones con Socios del Espectáculo: "Yo estoy muy contento por varios motivos: por la película, por Santiago, por Peter, por mí y por todo el elenco que está muy entusiasmado". Y continuó sobre cómo se enteró de la gran noticia: "Me enteré por la tele. Estaba viendo la transmisión en vivo porque por supuesto que te querés hacer el canchero, y no te subís a la ansiedad y a darte manija, hasta que te dicen que lo están transmitiendo por TV. Ahí nos enganchamos’’.

La película, ''Argentina 1985''

Por otro lado, Peter Lanzani, quién se puso en la piel del fiscal Luis Moreno Ocampo, habló con TN Central: "De chico miraba los premios, siempre me gustó el cine así que tener la posibilidad de estar ahí es un sueño para mí y para todos", declaró. Luego, hizo hincapié en lo importante que es el filme sobre una parte de la historia nacional de nuestro país: "Es un mensaje de esperanza. Es lindo tener la posibilidad de representar a tu país con una historia como esta, que invita a recordar, a no olvidar".



"Nosotros teníamos la certeza y la ilusión de poder llegarle a la gente, aportando dentro de nuestras dinámicas y de lo que sabemos hacer: contar una historia a manos de nuestro capitán que es Santi y con Ricardo que es uno de los grandes ídolos de mi vida. Tener esa posibilidad es un montón. No sé si agarrás un proyecto para llegar a los Oscars, yo creo que lo agarro para poder llegar al corazón de la gente y eso se vio desde el día uno", agregó el actor.

Peter Lanzani, Ricardo Darín y Santiago Mitre, en el estreno de la película ''Argentina 1985''

Además, reveló que el director, Santiago Mitre lo ayudó sobre su personaje y el momento del juicio, debido a que Lanzani no había nacido en aquella época: "Es el director quien viene haciendo una investigación enorme para saber cómo contar la historia, porque no es solo lo que sucedió, sino de qué manera la contás. Creo que se enfocó en la humanidad y es lo más importante".

"Es interesante porque esta película le habla a esa generación, yo incluyéndome a pesar de no haberlo vivido en carne propia. Eso es interesantísimo porque en definitiva son el presente y el futuro", aseguró.

''Argentina 1985'', ganadora en los Globos de Oro

Respecto a las críticas que pudo generar la película, explicó: "Cada vez que rodamos las escenas del juicio pasaba algo: alguien que lo había vivido escuchaba y se emocionaba. Obviamente, es muy probable que haya gente a la que no le haya gustado como se contó la historia, pero es cine. Se trató esa parte y es desde donde nosotros quisimos aportar", explicó.

Para finalizar cerrar, expresó: "Confié muchísimo en la historia porque logré traspasar y entendí el mensaje que quería dar Santiago junto con Mariano (Llinás), que son los que lo escribieron. Confié en el equipo humano y en que las intenciones de todos eran por demás genuinas. Obviamente, no a todo el mundo le va a gustar, ante eso no se puede hacer nada. Pero lo que sí me parece interesante es volver a poner estos hechos en la boca de todos e invitar a seguir formándose", finalizó el actor agradecido y feliz.

D.M