Paloma Ortega cumplió 20 años. La segunda hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega festeja el haber llegado al último año de su segunda década y la actriz y presentadora compartió algunas tiernas postales de su hija.

Desde el día que nació, hasta la torta con el número 20 y un feliz cumpleaños, Guille Valdés celebró que su segunda hija cumpliera años. Para hacerlo más emotivo, la famosa y empresaria subió una foto en la que está ella con Paloma Ortega, de tan solo unos días de nacida.

Así luce hoy Paloma Ortega, la segunda hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

“Mi segunda hija está por ingresar a la segunda década de su vida”, comentó Guille en su poste; sin embargo, este sería su último año de su segunda década. La actriz agregó otra foto de su hija, en los primeros años de vida de Paloma, y esto fue lo que agregó: “Feliz, feliz cumple y vida, hija querida”.

Para la entrada de la primavera en Europa, Guillermina Valdés viajó a Inglaterra y estuvo con sus dos hijas, Palo y Helena. Las tres se vieron muy felices recorriendo las calles inglesas y hoy, festejan sus 20 años.

Para ese momento, Guille había contado que viajó hasta Londres para acompañar a Palo, quien había decidido quedarse en el Viejo Continente para continuar con sus estudios. “Acompañando a Palo que se queda aquí, en el viejo continente”.

Palo Ortega es DJ y le gusta la música. Toca la batería al igual que su hermana Helena. No es muy amiga de las redes sociales y le gusta mantener un perfil bajo, lejos de los medios. Su silueta es muy admirada por agencias e importantes marcas, que la ven con estilo y mucho futuro en el modelaje.

El día que Guillermina Valdés se quebró al hablar de sus hijas Palo y Helena

El año pasado, cuando Guille aceptó trabajar como jurada en ShowMatch, La Academia, en una de las presentaciones que Lizardo Ponce hizo como homenaje a la libertad y la diversidad de género, la actriz se quebró al dar su devolución.

“Yo tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos y me encanta entender y encantaría que en las casas puedan entender que, los hijos no son nuestros. Somos guías y estamos para acompañar y creo que evitaría un montón el sufrimiento, si dejamos simplemente que cada uno se exprese y que sea quien quiera y tiene que ser en cada momento de sus vidas”, comentó Guille en medio de las lágrimas.

“Basta, que si las mujeres tienen pelo corto como mis hijas, hay duda de que entren en un baño de mujeres o si están más varoncitos o si un hombre es gay, no es fuerte, no puede llorar… Ya hay demasiado dolor en el mundo, para encima agrega más dolor en nuestras casas”, reflexionó Guille Valdés, inspirada en sus hijas Paloma Ortega y Helena Ortega.