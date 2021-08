Así pasó su fin de semana Benjamín Vicuña tras la separación de la China Suárez

Benjamín Vicuña confirmó la separación de la China Suárez con un escueto y simple mensaje en su cuenta de Instagram. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", comenzó diciendo el actor chileno haciendo alusión a Magnolia y Amancio Vicuña.



En medio del revuelo mediático que se generó tras la revelación de la noticia, el actor se desconectó del mundo y se refugió entre los suyos para sobrellevar este momento.

De acuerdo a lo que trascendió del fin de semana, Vicuña no descansó y el sábado estuvo en sesión de fotos para la nueva temporada de una marca de ropa de la que forma parte. Luego, el actor fue a buscar a sus hijos que lo estaban esperando en la casa de Pampita para trasladarse al departamento de Palermo en el que ahora vive tras romper su relación con Suárez.



El domingo fue a visitar a Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China, quienes estaban con ella en Pilar junto a Rufina, la hija que tuvo la actriz con Nicolás Cabré.

La China Suárez tras separarse de Benjamín Vicuña: "Estamos en paz"

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, dijo la madre de Magnolia y Amancio Vicuña en Polino Auténtico, a la vez que detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.



Más tarde, el periodista contó que La China Suárez se irá a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló.

VO