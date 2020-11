Así reaccionó Mati Napp al enterarse del ataque a Julieta Antón

El día de ayer fue complicado para Mati Napp, ya que su ex pareja Julieta Antón fue apuñalada por un hombre que estaba obsesionado con ella. La angustia se mezcló con la indignación y la bronca de saber que si no hubiera sido por su compañera y por la policía, podría haber ocurrido una tragedia.

Matías tomó sus redes sociales y primero compartió el aviso de la escuela de danzas en la que ocurrió el episodio, en el que se informaba que tanto Julieta como Sofía estaban fuera de peligro y luego, subió la foto del atacante. Más tarde, enojado, disparó: "El forro este se llama Sebastián Villarreal", a lo que sumó también: "Día triste. Difícil de digerir. Por suerte, Sofi y Juli están bien".

La relación de Mati y Julieta terminó el año pasado, poco antes que el coreógrafo iniciara su relación con Flor Vigna. Si bien en un primer momento las cosas entre ellos no estaban del todo bien, el tiempo pasó y las relación fue mejorando.

La hermana de Julieta Antón: "Ella se sentía incómoda, él le mandaba 11 videos por día"

La hermana de Julieta Antón vive en Claromecó y en comunicación con Ángel de Brito, intentó llevar un poco de tranquilidad: "Quiero dejar tranquilidad y comunicar que Juli está bien, creo que más fuerte que yo. Ne parte no poder estar con ella, pero mi mamá la está acompañando".

Según le contó el conductor de LAM, que la joven se enteró por un amigo de la bailarina: "Cuando lo atendí empecé a hacer chistes pero me cortó y me dijo: 'a Juli la atacó un estudiante'. Casi me muero, me desesperé y me desvanecí".

Jakie dijo que lo único que le había dicho su hermana cuando retomó las clases presenciales fue que tenía el cupo lleno: "comentó que eran todas mujeres menos un varón y que se había sentido incómoda, pero nada más. No dio detalles ni nada". Luego de lo ocurrido, supo que Villarreal le mandaba mensajes a través de Instagram de manera insistente: "A raíz de todo esto, como tenía unos que le había mandado sin leer, me dijo que entrara a verlos... en un día le mandó 11 videos. No puedo decir mucho más por la causa".