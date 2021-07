Así se definió Roberto García Moritán, el marido de Pampita

Roberto García Moritán, el marido de Pampita, estuvo en “ El Show Del Espectáculo”, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana los lunes de 20 a 22 y habló de todo. Contó cómo se siente a días de ser padre con Pampita y cómo lo vive ella y también contó cómo le dijo a su entorno que salía con la top model y conductora. Confesó que fue infiel en su vida. Afirmó que no se considera feminista y que es un machista consciente.

"¿Cómo te sentís a pocos días de ser padre nuevamente con Pampita?", le preguntaron: "Me bendijo la vida, estoy feliz, vamos a ver cómo me encuentra en esta segunda gestión, fui padre joven, seré padre más , grande de otra manera de entender la crianza. Seguro lo voy a disfrutar mucho más. Ella está feliz, no lo puede creer, llego de trabajar y sino la encuentro está en el cuarto de la beba ordenado algo, soñando lo que va a pasar. Faltan un par de semanas, muy tranquilo, fui disfrutando y viviendo cada día, llevando cómo podías, estamos muy contentos, se vive cada día con mucha alegría

Al hablar de cómo le contó a sus amigos reveló: "Fui bastante discreto, ella me había avisado que si se hacía pública esta relación antes de tiempo nos iba a terminar afectando, fui muy respetuoso, le contaba a mi grupo de amigos íntimo más o menos, yo tenía unas ganas de contarlo, lo lleve con mucha tranquilidad, mucha parte de la historia se enteraron mis amigos en la despedida de solteros".

Sobre el feminismo opinó: "No puedo ser feminista, somos de la camada que venimos fallados. Tengo una madre que aprendo y respeto un montón, una mujer que respeto y aprendo un montón, tengo una hija por venir y de 15 años. Me considero un machista consciente. Tengo muchas cosas por trabajar, estar atento. Soy de dejar pasar, abrir la puerta, a veces esas cosas incomodan.

Roberto García Moritán en campaña: Pampita se refirió a su posible rol de “Primera dama”

Vientos de cambio soplan cerca de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A la inmminente llegada de su hija se suma una nueva aventura profesional para el empresario gastronómico: meterse de lleno en la arena política.

"Robert está en política hace mucho tiempo. Muchos antes de conocerme a mi. Muchos años antes de conocerme a mi. Ahora, obviamente es más visible porque es mi marido, pero él tiene una vocaciones muy profunda y verdadera porque le encanta", dijo la modelo y conductora a Paparazzi.

Según las últimas versiones, García Mortián habría sido tentado por el PRO para presentarse a un cargo en las próximas elecciones. Si bien Pampita acompañará a su esposo en la dirección que tome, ya dejó en claro que no dejará su carrera en televisión: "Lo acompañaría en el apoyo incondicional para lo que decida hacer, sea lo que sea en su vida. Lo bueno es que tenemos cada uno su mundo, podemos seguir siendo independientes en ese sentido, seguir haciendo lo que nos gusta sin la necesidad de dejar algo personal por el otro".

Aunque la jurado de La Academia no se ve como Primera Dama confiesa que se transformó en la asesora a la que Roberto García Moritán más escucha.

"Su mejor faceta está en lo social. Me gusta mucho, y además es muy productivo. Consigue sponsors, consigue regalos, consigue trabajos para la gente, o dejar con un trabajo fijo a personas que no tenía una profesión. Está haciendo cosas lindísimas con lo social y me llena de orgullo. Es lo que más me gusta", reveló.

FL