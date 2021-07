La Voz Argentina: Lali Espósito y La Sole se fueron del piso enojadas con una participante

Lali Espósito y La Sole fueron las protagonistas de un desopilante momento en La Voz Argentina cuando una de las participantes fue elegida por el dúo para ser parte del equipo.

Todo sucedió por la actuación de Antonela Domínguez que recibió la aprobación de las dos mujeres que forman parte del jurado y logró que ambas se disputen su participación en su team. Pero antes de elegir con quién de las dos se iría, la joven demostró su admiración por Ricardo Montaner y hasta se atrevió a cantar una canción con él.

Luego, se deshizo en halagos para el dúo de Mau y Ricky Montaner, generando la divertida reacción de Lali Espósito. "Entonces te querés matar que nosotras nos dimos vuelta", dijo la cantante entre risas y tomó a La Sole. "Bueno, vamos Sole no nos quieren", agregó mientras se unían al sector donde Marley se queda junto a las familias.

Finalmente, Antonela eligió unirse al equipo de Lali Espósito, provocando también otra divertida reacción de La Sole, quien se tiró al piso desconsolada.

El enojo de Lali Espósito con Mau y Ricky Montaner

Lali Espósito se convirtió en uno de los personajes más pintorescos de La Voz Argentina y su histriónica personalidad traspasa la pantalla.

La misma frescura con la que se maneja en la televisión también la traslada a sus amigos y así reaccionó con Mau y Ricky Montaner. "No habíamos visto Sky Rojo, ya ahora sí, pero como por cuatro semanas, ella venía todos los días diciendo: “¿Vieron Sky Rojo?”", contaron en una entrevista para Teleshow.

Lali Espósito junto a Mau y Ricky Montaner.

"Stefi la quería ver, pero no cuadrábamos los horarios, y tardamos mucho, ya me daba vergüenza. Cuando empezábamos a hablar de la serie, yo me iba apara otro lado para que no me preguntara. Y una vez, en casa de Marley me dijo 'Ya es el colmo, chicos. Forros, son amigos míos y no han visto la serie' Entonces esa misma noche, la vimos", dijeron.