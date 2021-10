Así será el clima astrológico para este 23 de Octubre del 2021

Tauro: permitido comer sin culpa, ya vas a poder en la semana preocuparte por la balanza. Disfruta del fin de semana. Virgo: hay cosas que no tienen explicación, no se las busques, no te vuelvas locas. Toma lo que se presenta asi como es y disfruta. No te enganches con la gente tóxica y negativa. Capricornio: salidas y reuniones sociales con encuentros sorpresa. Presentaciones. Citas a ciegas. Comienzos.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO MAGNETICO ROJO en el Calendario Maya

Hay personas que viven en constante guerra interna. No se puede vivir así. ¿Conoces a alguien así? Que viven peleadas con el mundo… Cuando el enojo se convierte en algo crónico, pasa a ser una patología. No puede ser que siempre tengas razón y los demás se equivoquen. ¿Siempre eres la victima y los demás los culpables? Algo no anda bien ahí, algo me hace ruido. Si te sientes crónicamente enojado es momento de parar, de dejar de proyectar tu agresión hacia el mundo y empezar a preguntarte el por qué de toda esa violencia.

AFIRMACION DEL DIA

Elijo parar mi guerra interna y declarar la paz.

