Así será el clima astrológico para este 27 de Enero del 2022

Tauro prefiere la tranquilidad del hogar a las fiestas y trasnochar. Respeta lo que deseas y si no tenes ganas de ir a reuniones y compromiso por obligación, no lo hagas. Capricornio: la sinceridad es una de sus mayores cualidades, pero cuida el modo de decir las cosas. La verdad siempre es bienvenida, pero cuidando no herir los sentimientos ajenos. Virgo: redobla la apuesta y no acepta un “no” por respuesta. Confianza y seguridad en vos misma.

HOY es LUNA RITMICA ROJA en el Calendario Maya

Cada vez me convenzo más que todo está hecho, y que yo lo único que tengo que hacer es estar ahí y ponerle el cuerpo.

¡Es tan simple! Solo tengo que estar ahí donde sea necesario, ser un instrumento del Universo. Si estás atento todo el tiempo tienes la oportunidad de servir. No pienses en grandes cosas, cosas heroicas (esa es la voz del ego), mira a tu alrededor, levantar las cosas de la mesa cuando terminas de comer, colaborar con las tareas de la casa, asistir a un amigo o familiar enfermo, sacar a pasear al perro… ¡son todas pequeñas cosas! ¿pero quién las hace? Mientras tu estás pensando en los niños que mueren de hambre en algún rincón perdido del planeta, a tu lado hay un niño extendiendo la mano pidiendo tu ayuda.

AFIRMACION DEL DIA

Yo Soy las manos de Dios. Estoy abierto y sensible para servir a mi prójimo allí donde se necesite.

