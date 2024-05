Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas más queridas de Argentina. Desde que confirmaron su relación, han sido objeto de muchos rumores sobre su noviazgo, y ahora se afirma que los conductores están comprometidos. Recientemente, un oyente de "Nadie Dice Nada" incomodó a la bailarina y al ex "Combate".

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

El audio que incomodó a Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Juariu subió varias historias a Instagram donde mostró detalles que indicarían que Nico y Flor están comprometidos. “Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo un anillo de Tiffany. Yo no la iba a subir, pero... Viendo la historia que subió él hoy... Me parece que ya sucedió”, escribió la periodista. “Es la mismísima bolsa de Tiffany de anillo de compromiso que, por lo que veo, está ahí a la vista de Flor. ¡(Entonces) esta propuesta ya sucedió!”, siguió la tucumana.

Después del revuelo que se armó en las redes sociales, este lunes 13 de mayo de 2024, una oyente de "Nadie Dice Nada" incomodó a Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato. "Se hizo re viral porque le estaba comprando un anillo a mi novio. Todos se dieron cuenta de que me comprometí", decía el audio. "¿Qué es este audio?", respondió Nacho Elizalde. Esto causó muchas risas dentro del estudio en Mallorca, España, donde se encuentran de gira.

