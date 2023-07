Fer Dente realiza de lunes a viernes su programa "Noche al Dente" donde tiene invitados de lujo con los que comparte el escenario y juntos cantan una canción, pero en caso de ser artistas de la música, durante el programa se lucen con otras interpretaciones.

Esto parece molestarle a Baby Etchecopar que sale al aire con su programa en A24 desde el estudio de grabación que está al lado del que utiliza Fer Dente. "Che, decile que se callen con la bailanta, este Dente. La p… que lo parió, están todo el día con esos murgueros", expresó en primera instancia el conductor de "Basta Baby".

"Vamos, bajen el volumen que estos morochos creen que porque ponen fuerte tocan bien. Que no rompan las pelotas y no hagan ruido. Voy a ir yo, ¿eh? Claro, boludo. Le dije mil veces a este pendejo 'No me hagas ruido cuando estoy laburando'. Me trae toda la murga esta…", continuó Baby visiblemente molesto por el ruido de la música de El Polaco que estaba cantando en vivo al lado.

Seguido a eso aclaró que no iba personalmente a reclamar porque al día siguiente saldría en todos lados, pero finalmente, al no poder concentrarse para continuar con su discurso, decidió ir al estudio donde estaba Fer Dente con su programa para pedirles que bajen el volumen de la música.

Fer Dente.

El reclamo de Baby Etchecopar a Fer Dente

Baby Etchecopar que en esta oportunidad irrumpió en el programa en vivo para hacerle un reproche a Fer Dente que se sorprendió al verlo entrar en el estudio: "Che loco, bajá. No me rompás las pelotas.. Bajá, bajá. Te hacés el boludo, estoy al lado, laburando".

"Ya está. Ahora van a bajar o no van a bajar. Ya está, ya hablé. Ahí vengo. Bueno, ahora terminan y cortan el show. Entré, le di un beso, y le dije que baje la música. Es tan talentoso el pendejo este Dente, y El Polaco lo adoro, es amigo", cerró Baby al volver del estudio de al lado.