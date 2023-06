Karina Mazzocco brindó una extensa entrevista con Fer Dente y quebró en llanto. La conductora de "A la tarde" compartió un especial recuerdo con Gustavo Cerati, y no pudo evitar conmoverse.

“Fui tan fan de Soda Stereo, pero fan al punto de ir a verlos a los boliches”, comenzó Karina en "Noche al Dente", dando detalles de su pasado.

En ese momento, la conductora recordó el día en que conoció a Gustavo Cerati, su máximo ídolo, un momento que la dejó en shock: “Hace tiempo un día en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, que todavía estaban juntos, y nos invitaron a un asado en su casa. Entramos y estaba Gustavo Cerati sentado en una silla con sus rulos”, relató.

“Yo era Karina Mazzocco y no lo podía ir a cholulear. Y no saben cómo me arrepiento. Yo tenía que agradecerle tanta felicidad. Y no lo hice”, continuó sobre este momento que le tocó un fibra en su cuerpo y comenzó a llorar.

“¡Qué tonta! Una tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Mi hijo canta todas sus canciones”, continuó, muy quebrada.

El mensaje que Karina Mazzocco le dio al público

Tras revelar esta anécdota que le trajo mucha nostalgia, Karina decidió dar un importante mensaje.

“No se queden con nada, la vida pasa y no sabemos cuándo no estamos más. Hay que entregar el amor a quien nos lo despertó. Y Cerati es parte de mi vida”, dijo.

Por último, cerró: “No saludé a quien me generó tantos momentos de felicidad. Nosotros que hablamos tanto de desencuentros familiares, a veces una se queda con el orgullo de decir, ‘me equivoqué, estuve mal’; o decirle ‘me hiciste feliz, con tu guitarra, con tus acordes y con tus canciones le pusiste música a mi vida’. Nunca me acerqué, creo que nunca lo miré de frente. No lo iba a invadir”.

