Al parecer la semana comenzó picante entre los ciclos de América. Primero comenzó con la entrevista a Morena Rial en A la tarde, luego LAM y Fer Dente recibió a Sabrina Rojas como invitada, que decidió aparecer por primera vez luego de la escandalosa separación del Tucu López. Sin embargo, la confrontación de la semana llegó de la mano de Marcela Tinayre, quien apuntó contra un colega.

Fiel a su estilo, y con cierta mala onda hacia Fer Dente, la conductora de Polémica en el Bar apuntó en vivo, sutil pero muy picante, contra el conductor de Noche al Dente. Marcela decidió hacer un ácido comentario por qué eran casi las 23:25 cuando el formato del cantante llegó a su fin y le dio el pase a la hija de Mirtha Legrand. Situación que no le gustó nada al equipo del ciclo de Tinayre que tuvieron que esperar un buen rato.

Imagen reciente de Fer Dente.

Lejos de esconder su enojo o discutirlo en privado con la producción, Marcela no se pudo contener y fulminó a Dente en vivo: “Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?”. El conductor de Noche al Dente aún no dijo nada al respecto del polémico comentario. Sin embargo, la heredera de la Chiqui en pocos segundos se convirtió en tendencia en todas las redes sociales.

Marcela junto a su equipo de Polémica en el Bar.

No obstante, hasta ahí llegó el comentario de Marcela Tinayre, que no profundizó en el tema y se dispuso a presentar a cada uno de los integrantes de la mesa de Polémica, figuras que al igual que la conductora llevaban varios minutos esperando a que Fer Dente les dé el pase.

Marcela Tinayre estalló contra Alfa

La conductora de Polémica en el Bar contó que tiene ciertos problemas con su nuevo panelista: "Me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón". Sin embargo, luego aclaró sobre el exparticipante de Gran Hermano 2022: "Pero es perfecto para Polémica en el Bar".

Luego, Marcela Tinayre relató sobre su vínculo con Walter Santiago: "Hay días y días, pero reconozco que cada día me cae mejor, porque también, me parece, hay que tener coraje para estar ahí sentado. Alfa es un personaje re osado, aunque fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay: me abre las puertas del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar. La verdad, me saco el sombrero".