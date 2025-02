Alejandra Maglietti anunció la noticia más esperada de su vida y de todos sus compañeros: está a la espera de su primer hijo. La panelista contó en Bendita, y provocó la emoción de todos sus seguidores y seres queridos, quienes no dudaron en ir a abrazarla en vivo. Sin embargo, esto despertó la duda de quién era el padre de la criatura. La abogada suele mantener su vida romántica lejos de los medios, y sus más fanáticos comenzaron a hacer investigación sobre quién era.

La foto embarazada de Alejandra Maglietti

¿Quién es el novio de Alejandra Maglietti y padre de su primer hijo?

Alejandra Maglietti emocionó a sus compañeros de Bendita, cuando anunció en vivo que está embarazada. Hacía un tiempo, ella había decidido congelar óvulos para ser madre en un futuro. Sin embargo, el amor trajo a un bebé a su puerta y la panelista lo aceptó encantada. “Estaba acá en el programa, casi el último programa antes de fin de año, y me cae un mail. Cuando miré, no entendí los resultados. Averigüé, se lo mandé a la médica y me mandó en el medio del vivo, que estoy embarazada”, reveló la abogada, y Beto Casella no dudó en abrazarla.

Alejandra Maglietti y Beto Casella

Sin embargo, esto despertó la duda sobre la identidad de la pareja. Maglietti tomó la drástica decisión de no mostrarlo en sus redes sociales. Según contó en Socios del Espectáculo, no quería que otras mujeres comenzaran a seguirlo y a hablar con él. A pesar de esto, en noviembre del año pasado, hizo oficial su relación al compartir una fotografía. En sus historias de Instagram, ambos aparecen abrazados en el ascensor de su edificio. La abogada se encargó de no mostrar el rostro de su pareja, quienes algunos medios aseguran que se llama Juan Manuel.

Alejandra Maglietti y su novio

Durante una entrevista con Mirtha Legrand, la panelista reveló que su pareja es abogado, al igual que ella, pero se dedica a la industria de los envases. Ambos viven juntos en Puerto Madero, y esta diferencia de especialización contribuye a la estabilidad de la relación, ya que él se mantiene alejado del mundo del espectáculo. Por eso, la convivencia fluyó de manera armoniosa, y ahora sellarán su amor al convertirse en padres por primera vez tras dos años de noviazgo.

Alejandra Maglietti es una de las celebridades que están en la dulce espera, y que su vida cambió radicalmente. Muchos de sus seguidores la felicitaron por la noticia, mientras que otros le pidieron que vaya contando actualizaciones. Lo que todos comparten es la emoción por la noticia. Ella ya había expresado su deseo de formar una familia, y, finalmente, lo está pudiendo concretar con un hombre al que ama y cuida de la mediatización.

A.E