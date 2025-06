Alejandra Maglietti es una de las celebridades que está en la dulce espera de su hijo, Manuel. La periodista anunció su embarazo en Bendita, y emocionó a todos sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, y como muchas otras famosas, también recibió críticas por cómo estaba sobrellevando el embarazo. Entre esas, una usuaria apuntó contra su actual cuidado estético y Maglietti salió a contar cuál fue la decisión que tomó para cuidar de su bebé.

¿Qué decisión tomó Alejandra Maglietti por el cuidado de su bebé?

Alejandra Maglietti siempre demostró su fascinación por el mundo de la moda y los maquillajes. En cada ocasión que pudo, lució los mejores brillos y accesorios la hacían demostrar su estilo llamativo y atrevido. Al enterarse de su embarazo, la periodista no dejó de lado esta pasión de ella. Por lo que decidió hacer videos donde mostraba sus looks de embarazada y cómo mantenía su estética a pesar del proceso que estaba viviendo.

Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a comentarles sobre cómo se estaba manteniendo el pelo, y hubo una en particular que expresó su desacuerdo con dejarse el cabello al natural. Fue en este contexto que, lejos de quedarse callada, Maglietti contó que había tomado una decisión cuando quedó embarazada. "Hace 7 meses que no me puedo teñir correctamente, lamento que no te guste pero prefiero cuidar a mi bebé. No termina de quedarme claro si teñirme en el embarazo lo afecta o no, por eso decidí no hacerlo hasta que nazca", expresó tajante.

Esta interacción la compartió con sus seguidores y consultó si a alguien más le pasaba. Fue allí que apareció otra usuaria, que expuso que a ella le habían permitido teñirse, mientras no tenga formol. "Si a mi también, pero por las dudas solo me decolore sin que tocara las raíces una vez por las dudas. Hay muchos productos y cada uno es diferente en su composición, por eso llega un punto en el cual me asusto", reveló la periodista sobre la investigación que había hecho para mantenerse a la moda.

La tajante decisión de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti siempre intenta mantener su estilo y su pasión por la industria fashionista. Sin embargo, expresó emoción por su primer bebé y se decidió a cuidarlo a como sea falta. Por eso, tomó ciertas decisiones que se alejan a lo que siempre hizo, por el bien de Manuel, el niño que espera con su pareja actual. La periodista no duda en mostrar el proceso de su embarazo, mientras espera el gran día de su llegada.

