El cantante terminó el año siendo uno de los más escuchados tal como le paso en el 2021, pero el año no lo arrancó de la mejor manera porque solamente una canción de él está entre los 25 mejores "Titi me pregunto", luego hay que bajar al número 33 donde se encuentra "me porto bonito".

La razón que le atribuyen a la caída de vistas de Bad Bunny es el escándalo que paso con una fan en los primeros días de enero. Sucedió que el cantante se encontraba en la salida de un restaurante donde fue a comer con todo su equipo.

Unas de las fans que se encontraba ahí sacó su teléfono para sacarse una foto, pero él se lo agarro y lo tiro al agua. “Hay que respetar el paso… respeten el paso”, dijo.

El cantante agarró su cuenta de Twitter para explicar que le paso en ese momento: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió.

Jorge Celedón se pronunció después de la polémica para tratar de contactar a la fan para regalarle un celular, Luisito Comunica por el contrario apoyo al cantante y escribió: “la reacción de Bad Bunny es completamente humana y más que entendible”.