Charlotte Caniggia es una figura argentina que enamoró a todo su público por su personalidad espontánea y de diva que mostró en los distintos programas en donde participó. Su presencia en las distintas ediciones del Bailando nos regaló muchos momentos icónicos de la bailarina con frases que aún siguen siendo virales.

Las frases más icónicas de Charlotte Caniggia en el bailando

La modelo de 30 años creció en el mundo de las celebridades gracias a la presencia de su madre, Mariana Nannis, quien se casó con el exfutbolista Claudio Caniggia. Charlotte siempre tuvo personalidad de diva y es muy querida por sus compañeros de la profesión por su forma de ser carismática.

A pesar de estar metida en el mundo del espectáculo, no se caracteriza por ser una persona que busque conflictos con otras figuras. De hecho, todo lo contrario. Caniggia siempre hizo su vida sin mirar la de los demás y se pronunció cuando creía que era correcto hacerlo por una cataratas de críticas.

La morocha participó en varias ediciones del Bailando y se convirtió en la favorita del jurado y de Marcelo Tinelli, no solo por sus presentaciones en la pista, sino por sus polémicas frases en respuestas a planteos que la hacían o para saber su opinión. Son muchos los comentarios de Charlotte que siguen dando vueltas en las redes, ya que son aplicables a varias situaciones.

Las más usadas por los usuarios son "Solo quiero que baje el dólar", cuando Tinelli le consultó por su ideología política, "Me importa 3 carajos, Solita", cuando Solita en el jurado le preguntó qué opinaba de lo que la gente opinaba de ella y "Quizás, si estoy borracha, me clavo un choripán", a pesar de haber expresado que no le gusta la carne.

A fines del mes de agosto, el padre de Juanita Tinelli volverá a los estudios de Showmatch para retomar la programación habitual con el reality más visto de Argentina. Charlotte Caniggia es una de las confirmadas de esta edición y se enfrentará a nuevos participantes como algunos exjugadores de Gran Hermano.