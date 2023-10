Charlotte Caniggia es de las favoritas del público. La modelo expuso en la pista que quería que sus padres la llamaran, entonces los fanáticos se empezaron a preguntar como iba la relación familiar de la mediática. La participante del Bailando 2023 reveló que el vínculo con su padre, Claudio Paul Caniggia, mejoró, pero que con su madre no habló.

Charlotte Caniggia habló sin filtro sobre la relación con sus padres en el Bailando 2023

"Están mejor con tu papá", le dijo Marcelo Tinelli. "Estamos mejor, si", respondió la hermana de Alex Caniggia. "¿Mejor con papá y mal con mamá?", preguntó el conductor. "Bueno, todo se puede mejorar, creo que es parte de las familias. Hay que ponerle ganas y tiempo", contestó Charlotte.

"¿han hablado con Mamá?", indagó Marcelo. "No, todavía no. La relación con papá tampoco está de maravilla. Es más cordial, 'hola papá, ¿cómo estás? Vení a tomar algo'", fue directa la modelo. "Pero ahora se pusieron de su lado", dijo Tinelli. "No, yo no me pongo de parte de nadie. Yo soy su hija. Es su problema de adultos", declaró la mediática sobre la denuncia de Mariana Nannis a Claudio Caniggia.

"Mi papel acá no es fácil. Siempre estuve en esta posición, toda mi vida. Extraño a mi mamá y extraño a mi papá, quiero abrazarlos, sentarme a tomar un café con ellos, charlar, que compartan momentos conmigo, pero tengo que aceptar. Tal vez en unos años ellos se acerquen, yo estoy abierta, pero ya no voy a rogar más que me llamen o que me amen, es cansador", explicó Charlotte Caniggia su relación con sus padres.

