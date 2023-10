Charlotte Caniggia y Mariana Nannis no tienen la mejor relación hace meses. La modelo reveló en el Bailando 2023 que su madre no la llama y que no quiere entablar una conversación con ella. En Socios del Espectáculo se reveló que la hija de Claudio Paul Caniggia vendía algunas cosas de la exbotinera.

La participante del Bailando había expuesto su situación familiar en la pista. “Yo los suelto. Los amo y los acepto como son porque son mis padres. Ya está. Yo hago mi vida”, dijo la modelo respecto a si habló con su madre. ”Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil", cerró Charlotte.

Acusaron a Charlotte Caniggia de vender carteras de Mariana Nannis

En Socios del Espectáculo revelaron: "Cuando ella dijo, ‘desalojame el departamento porque voy a ir’, finalmente nunca vino. Mariana no entra al país porque tiene pánico. Lo que quería era que le desalojen el departamento de Puerto Madero porque lo quería alquilar, ya que no tiene dinero”.

Se descubrió que faltaban algunas cosas dentro del departamento y Mariana Nannis acusó a Charlotte Caniggia: "Cuando van a ver el departamento, dicen ‘hay muebles que faltan, carteras’. Charlotte le vendía las carteras carísimas a su mamá”, expusieron en el programa.

