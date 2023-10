Charlotte Caniggia, fue la flamante invitada en Noche Al Dente con la conducción de Fer Dente por América TV. Completamente vestida de rosa, con su humor característico, risueña y fresca, entonó uno de los hits de Britney Spears en el escenario junto al conductor para después sentarse en el living y hablar de todo.

Desde repasar sus canciones favoritas, sus deseos de ser madre, su sueño de poner un puesto rosa de choripanes y servir champagne, hasta anécdotas de su vida. La modelo recordó una muy especial y aterradora, a raíz de la pregunta de Fer: ‘’¿Vos viviste en un castillo embrujado?’’.

Charlotte Caniggia

La aterradora experiencia de Charlotte Caniggia

"SÍ, es que a mi mamá le gustan los castillos. A mí me dan mucho miedo, hay fantasmas ahí. Fue en Italia, en un pueblito que vivíamos, mi papá trabajaba ahí, estaba en un club", contestó Charlotte, seguramente rememorando aquellas experiencias.

Acto seguido, la mediática comenzó a relatar lo sucedido: "Este castillo tenía dos cuadros en el living. Uno era del conde y otro de la condesa. Mi mamá no quería que pasemos ahí y nosotros pasamos igual. ¿Te cuento qué pasó? Estos cuadros eran diabólicos, yo estaba jugando al escondite con mi hermano y atrás mío escuché a un hombre que se reía. Te juro por mi vida, no te estoy mintiendo. Yo le pregunté a mi hermano si lo escuchó y me dijo que sí"., contó.



Y continuó, sobre la decisión que tomó Mariana Nannis para intentar expulsar dichos espíritus que atormentaban su hogar: "Mi mamá trajo un cura, tiró agua bendita y le dijo que se tenía que mudar porque había espíritus malos en esa casa. Después terminó pasando que nos fuimos porque pasaban cosas muy extrañas", expresó.

Finalmente, Charlotte Caniggia terminó de describir los ruidos y las cosas que espantosas que sucedían en aquel castillo embrujado: "Había ruidos de campanitas por la noche, los animales se morían, te juro", cerró.

D.M