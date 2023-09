Charlotte Caniggia no está muy unida a sus padres. Esto es evidente desde la separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. La actitud de Mariana hacia Alex Caniggia acaparó los focos de atención, especialmente cuando lo instó a dejar el departamento poco después de que Melody Luz diera a luz a Venezia. Esta actitud inesperada de una futura abuela dejó a muchos preguntándose por qué Mariana se alejó de Charlotte.

Los hermanos Caniggia

"Cuando ella dijo, 'desalojame el Faena porque voy a ir', finalmente nunca vino. Mariana no entra al país porque tiene pánico. Lo que quería era que le desalojen el Faena porque lo quería alquilar, ya que no tiene dinero. Ella le mintió a Alex, finalmente nunca vino. Cuando van a ver el departamento, dicen 'hay muebles que faltan, carteras que te vendieron los chicos", declaró Paula Varela en Socios del Espectáculo.

Mariana Nannis

"Charlotte le vendía las carteras carísimas a Mariana", siguió Varela. "Pero, ¿a qué madre le puede molestar que su hija le venda una cartera porque no tiene para comer, y porque no llega a fin de mes? No le avisás, la vendés, porque tenés hambre. ¿Para qué quiere Mariana Nannis una cartera si ella está en Marbella, y la cartera vale 10 mil dólares?", comentó Mariana Brey.

La reacción de los panelistas de Socios del Espectáculo

La situación se volvió tensa cuando Rodrigo Lussich cuestionó si Charlotte realmente estaba pasando problemas económicos. En respuesta, otra de las panelistas, Nancy Duré, añadió: "A los chicos se les cortó el chorro, cuando ellos se pusieron del lado de la mamá en el tema del divorcio, ahí el padre dejó de mantenerlos. Entonces, si no es la mamá las que los sostiene de alguna manera, más allá de los trabajos que ellos hacen, ¿de qué viven?".

Charlotte Caniggia y su madre, Mariana Nannis, parecen tener un vínculo sin retorno a estas alturas. Pese a que ninguna se refirió al tema públicamente, es notorio que su relación está rota y no solo entre ellas, sino entre toda la familia. Claudio Paul Caniggia y Alex también tienen una relación complicada y en más de una ocasión denunciaron enfrentamientos entre ambos.

