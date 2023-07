Claudio Paul Caniggia decidió no dar ninguna declaración luego de las denuncias de Mariana Nannis, que están en manos de la justicia. Sin embargo, ahora llegó al país y los medios fueron a buscarlo, por lo que el exfutbolista lanzó algunas frases en contra de su exmujer que demostraron su indignación sobre todo el escándalo.

En A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco, fueron a buscar a Claudio Paul Caniggia a Ezeiza tras conocerse la noticia de que volvería al país. A pesar de que se lo vio reacio a contestar muchas de las preguntas del notero, lanzó varios dardos que dieron de que hablar. Primero, reconoció que está muy bien y que por el momento decidió no hablar. "Hablaré cuando sea necesario", explicó el exesposo de Mariana Nannis.

Claudio Paul Caniggia rompió el silencio

"No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar. No es necesario que conteste ahora", contestó Claudio Paul Caniggia a las consultas de Matías Vázquez. Luego, el picante periodista le preguntó sobre los dichos de Mariana Nannis sobre su salida del país, que calificó como un "acto de rebeldía", sin embargo, el papá de Charlotte Caniggia lo negó y aseguró que para nada es eso.

Al ver que Claudio Paul Caniggia no estaba con muchas ganas de responder, Matías Vázquez le dejó las respuestas servidas y le planteó si "se va a hacer justicia". Ahí mismo, el exesposo de Mariana Nannis respondió: "No tengas ninguna duda. Por supuesto".

Además de hablar sobre el proceso judicial en el que está envuelto luego de las tremendas denuncias de Mariana Nannis, Claudio Paul Caniggia se refirió al nacimiento de su nieta, Venezia, hija de Alex Caniggia y Melody Luz. El exfutbolista no emitió palabra y, Sofía Bonelli, su pareja, al ver el incómodo momento, decidió responder. "Súper felices... aguante".

Y es que Claudio Paul Caniggia y Alex están transitando un mal momento en su relación, pues no se hablan. De hecho, el mediático aseguró que su padre ni lo llamó cuando se enteró que iba a ser padre. Por supuesto que el notero de A La Tarde le preguntó si se iba a ver con él y el solamente respondió con un gesto que dejó muchas dudas.

NL.