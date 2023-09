Charlotte Caniggia se ganó el cariño del público y es una de las favoritas. Cuando bailó había manifestado que le gustaría que su papá y mamá la llamen para decirle que están orgullosos de ella. Esto conmovió a todos y Marcelo Tinelli le preguntó sobre la llamada que tuvo con Claudio Caniggia.

Bailando 2023: Charlotte Caniggia reveló que habló con el papá y contó como es su relación

Cuando la hermana de Alex Caniggia bailó la primera vez había manifestado: "Me gustaría que mi padres me llamen para decirme lo orgullosos que están de mí". Entonces en la sentencia, Marcelo Tinelli le preguntó a la modelo: "Te voy a sacar del chiste, ¿te llamó tu mamá o tu papá?, después de la charla que tuvimos acá porque ambos se quisieron comunicar conmigo". "Ah mira", dijo la participante con cara de no entender. "Si, pero ninguno después me llamó más", acotó el conductor.

"Con mi mamá no hablé, pero bueno supongo que ya se va a acercar. Y con papá si hable, pero me habló medio mal", reveló Charlotte Caniggia sobre la llamada que tuvo con su papá. "Está enojado con la vida o siempre anda ahí los dos.", siguió la hermana de Alex. "Yo creo que cada uno tiene que sanar en su momento, porque tienen iras, enojo. Y no pueden están bien con sus hijos, los amo, los acepto, pero hago mi vida", exclamó la participante.

