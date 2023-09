El Bailando finaliza su tercera semana, trajo polémicas, pero también emociones. Charlotte Caniggia es una de las favoritas del público, cada vez que baila es tendencia. En este caso decidió no hablar sobre la relación que tiene con sus padres como venía haciendo, sino que reveló que le gustaría ser madre.

Desde que la modelo pisa la pista que deja títulos, comenzó hablando sobre su sobrina Venezzia. "Mi hermano se fue a España y la bebe hermosa, estuve con ella la otra vez ya la van a conocer todos. Es muy linda", dijo llena de emoción al hablar de la hija de Alex Caniggia.

"¿Te gustaría ser mamá?", preguntó Marcelo Tinelli. "Todos me preguntan lo mismo", exclamó entre risas la participante. "¿Quién le pregunta lo mismo? Es la primera vez", se atajó el conductor. "Todo el mundo me pregunta Marce", acotó la modelo. "¿Te ves siendo mamá?", indagó Marcelo. "Si, yo me veo. Sería una supermamá, me encantaría algún día sí. Me gustaría ser mamá pronto", agregó la hermana de Alex.

"Hay que avisarle a Roberto", dijo Marcelo Tinelli. "Antes de los 35 me gustaría. Yo quiero que sea nena y vos ya me quemaste el nombre, Britney. No quiero que sea varón, quiero que sea nena porque quiero ponerle vestidos, pintales las uñas. Visualizó la nena, si es nene, lo aceptamos igual. Lo amamos igual", aclaró fiel a su estilo Charlotte Caniggia.

