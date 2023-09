Alex Caniggia vendió una joya que Mariana Nannis le regaló a Charlotte Caniggia

La turbulenta saga familiar de los Caniggia continúa sorprendiendo al público, esta vez con un episodio que involucra una lujosa tiara de diamantes, regalo de Mariana Nannis a Charlotte Caniggia, que fue vendida por su hermano Alex Caniggia por una suma astronómica.

En medio de la creciente disputa familiar, los hermanos Caniggia se dirigieron a "El valor de tus sueños", un programa de televisión centrado en el mundo de las casas de empeño, donde buscaban cotizar la valiosa tiara que Mariana había regalado a Charlotte.

El proceso comenzó con Alex intentando vender una camiseta que usó en "El Hotel de los Famosos", pero al recibir una negativa, reveló su carta secreta: la deslumbrante tiara de diamantes que su hermana había recibido como regalo.

La costosa tiara que Alex Caniggia tasó para vender

Alex, sin embargo, estaba decidido a llevar a cabo la transacción y aseguró que la tiara estaba compuesta por "piedras únicas especialmente de Kenia" y que se vendía a un precio considerable. Los tasadores confirmaron que la tiara tenía aproximadamente 25 quilates de brillantes y estaba hecha de platino, lo que la hacía extremadamente valiosa.

Charlotte, sin embargo, no parecía dispuesta a ceder y expresó su deseo de conservar la joya: “Me la regaló mi mamá. No la quiero vender. Esto lo uso. Querida, son diamantes de verdad, no hace falta que los mires con una lupa. Tengo mis dudas y soy un poco curiosa y me gustaría saber cuánto sale”, dijo.

La tasadora estimó que la tiara tenía un valor de 15 millones de pesos, una cifra impresionante. Alex, sin embargo, insistió en que a su hermana le correspondían cinco millones de pesos por la venta de su propia joya. Tras regatear el precio, los hermanos finalmente acordaron repartir las ganancias en partes iguales.

