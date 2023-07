Romina Malaspina es una reconocida presentadora, cantante, modelo, actriz, DJ e influencer. Nació el 7 de julio de 1994 en Mar del Plata. Su carrera en televisión comenzó en 2015, cuando participó en Gran Hermano (América TV). En el 2016, apareció en la portada de la revista Playboy Argentina y protagonizó el video musical "Más que amigos" del músico argentino J One. A 8 años de su primera aparición en la TV, veremos el antes y el después de Romina Malaspina.

En los años siguientes, Romina Malaspina participó en varios programas de telerrealidad en Chile y España, como Doble Tentación y Supervivientes, respectivamente. También incursionó en el teatro de manera breve, actuando en la obra Magnífica, en Argentina. Paralelamente, trabajó como modelo e influenciadora en las redes sociales, actividad que sigue haciendo.

Romina Malaspina en la actualidad.

Casting de Romina Malaspina para Gran Hermano 2015

Romina Malaspina en Gran Hermano 2015.

Romina Malaspina en Gran Hermano 2015.

Bajo el seudónimo de Ru$$ha, en marzo de 2020 lanzó su primera canción como solista titulada "Hustler Lady". Además, se unió al programa de talentos Bailando 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19, el programa tuvo que ser aplazado.

Romina Malaspina.

En junio de 2020, comenzó a trabajar como presentadora en el Canal 26, conduciendo programas de noticias. En septiembre del mismo año, protagonizó el video musical de la canción "Mujer" del cantante Ecko. En abril de 2021, lanzó su segunda producción discográfica titulada "Color" en colaboración con Deer Models.

Romina Malaspina en Supervivientes España 2018.

Romina Malaspina en Supervivientes España 2018.

En mayo de 2021, se anunció que Romina había renunciado al Canal 26 para enfocarse en su carrera como cantante profesional. Su versatilidad y talento han hecho de ella una figura destacada en el mundo del entretenimiento en Argentina.

Tras su retiro de la pantalla nacional, Romi se dedicó a campañas publicitarias entre Miami y Argentina. En el medio conoció su pasión por la mezcla de música electrónica y desde el 2022 empezó a hacer parte de importantes fiestas electrónicas tocando sus propias music sessions y mezclas.

Romina Malaspina en Canal 26.

Desde que se dio a conocer el medio aseguró no quiere volver a ponser se novia y hasta ahora se le ha conocido pareja: sus declaraciones en el casting de Gran Hermano 2015: "Ahora estoy soltera, siempre estuve de novia y no quier volver a ponerme de novia. Me siento mucho mejor estando así".

Romina Malaspina.

Romina Malaspina.

Romina Malaspina.

Romina Malaspina al Bailando 2023

Uno de los programas más esperados de este año es el Bailando con Marcelo Tinelli por la pantalla de América TV. En esta oportunidad, Romina fue de nuevo convocada y aceptó el nuevo reto profesional.

Marcelo Tinelli, nuevo gerente artístico de América TV, confirmó que el Bailando 2023 será lanzado el 22 de agosto, fecha en la que se volverá a ver a Romina Malaspina en acción.

Romina Malaspina.

Cumpleaños 7 de julio. "No puedo superar este look, me van a tener que bancar unos días más".

Hasta que llegaron los nuevos participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), Romina Malaspina ostentaba el récord de ser una de las pocas exparticipantes de este formato en tener más de 2 millones de seguidores.

S.A.