Bailando 2023: Zaira Nara expuso los me gustas de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa

El Bailando 2023 está pasando su segunda semana, las polémicas y el amor está en el aire. Milett Figueroa hizo su presentación con Martín Salwe, la modelo tuvo un ida y vuelta con Marcelo Tinelli. Zaira Nara expuso al conductor con un archivo de likes a la peruana.

MILETT FIGUEROA

Desde que la modelo ingresó a la pista hubo un juego con el conductor que llevó a que Zaira busque archivo de este encuentro. "Bienvenida a la Argentina, me late el corazón desde que entraste. Acá esta tu mamá que dije que era mi suegra", dijo Marcelo.

"Le veo un aire a tu exmujer, tiene algo como Guille", opinó Pampita. "Sobre todo cuando él la escaneó", explicó Moria Casán. Desde la pecera, Zaira Nara salió al cruce: "Como te respeta tu jurado". "El otro día en la foto me impactaste, tenés algo en la sonrisa", declaró el conductor hablándole muy cerca a la modelo.

Zaira Nara expuso los me gustas de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa

La hermana de Wanda increpó al conductor: "Cuando más o menos fueron los castings del bailando?, ¿cuándo supiste quienes eran?". Desentendido, el conductor respondió: "En las fotos a algunos, hace un mes más o menos". "Ah porque acá estoy viendo unos likes, desde el 27 de abril, ya estabas arrancando el casting ahí", dijo riéndose Zaira.

"Yo quise cuidarte Marcelo", aclaró Guido. "Veo uno atrás del otro", siguió Zaira Nara. "No la conocía, pero esa época ya se veía quienes iban a ser", trató de excusarse Marcelo Tinelli. "Ah, a vos te pasan la lista para que vea. Veo acá otro de 28 de junio. Mucha carita de atún", acotó la conductora. "Me gusta para vos, no estoy celosa", agregó la modelo.

AF.