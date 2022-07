José María Muscari: "Nunca fui muy soñador, soy bastante terrenal"

José María Muscari tiene 45 años y 67 obras estrenadas. "Mucho trabajo en muy poco tiempo", como bien dice. Empezó a estudiar teatro a los 8 años, a actuar profesionalmente a los 16 y a los 18 dirigió su primera obra. Actualmente, tiene cuatro en escena: Sex Buenos Aires, Sex La Gira, Perdida mente y Julio César. Esta última es la que lo llevó a Europa -por primera vez por motivos laborales- ya que fue invitada al Festival de Teatro Clásico en Mérida, España. "Estuvo buenísima la experiencia de dirigir en un lugar como ese, con cuatro mil personas cada noche en el Teatro Romano", asegura el director de teatro.

José María Muscari: "La fama no me sorprendió. Fue un resultado de lo que yo venía haciendo"

-A los 8 años, cuando comenzaste a actuar, ¿lo hiciste como un hobby o sabías que el teatro era lo tuyo?

-Nunca fue un hobby. Era como que había encontrado mi lugar. Cada vez me sentía mas diferente a los chicos de mi edad que jugaban a la pelota en la vereda. Yo vivía a media cuadra del cine Aconcagua y me la pasando yendo ahí. Nunca tuve la contradicción de qué estudiar. Y no tuve un padrino artístico ni nadie en mi familia que se dedicara al arte. Mi camino fue arduo y personal. Muy de abajo, por suerte llegando muy arriba. Siento que la popularidad llegó en el momento que tenía que llegar. La profesionalización y la masificación de lo que hago también. Todo se fue dando de manera gradual. La fama no me sorprendió. Fue un resultado de lo que yo venía haciendo.

-¿Te imaginabas todo este éxito?

-Nunca fui muy soñador. Soy bastante terrenal. Por supuesto la profesión me fue dando un montón de situaciones que no hubiera imaginado nunca. Estoy super agradecido a la profesión. Creo que si me remonto a 30 años atrás nunca me hubiera imaginado un desarrollo tan exitoso. Tengo cuatro obras en escena, exitosas y estoy re feliz.

-¿Creés que al trabajo se le sumó el factor suerte?

-No creo mucho en la suerte. Me inclino mucho más por el trabajo y el esfuerzo. Y además como que tengo un presente muy construido de hace años. Llevo más dirigiendo que no haciéndolo. La verdad que siento que todo lo que me sucede es un resultado de ese esfuerzo y esa subida peldaño por peldaño.

José María Muscari: "No creo mucho en la suerte"

José María Muscari asegura que nunca tuvo ningún plan con respecto a su vocación. "Siempre tuve como una especie de confianza que me guiaba... como una especie de luz. Y me hacía no tener ningún tipo de miedo. Yo sabía que iba a funcionar", explica el dramaturgo. Y agrega: "No sé de dónde viene… bueno, creo que de mi personalidad porque es un late motiv que me acompaña hasta el día de hoy. Soy una persona con mucha convicción. Creo que es un valor fundamental. Siempre estoy muy convencido y convenzo a la gente de mi alrededor de lo que quiero hacer".

-¿Lo atribuís también a una cuestión de fe?

-No, no es por el lado de la fe lo mío. Soy cristiano, paso por una iglesia y me persigno. O si está por morir un familiar rezo un Padre nuestro. Fui bautizado, tomé la comunión, pero es más tradición o legado. Me identifico más con la confianza y la convicción de lo que quiero hacer. Y me siento súper agradecido por el presente que tengo.

José María Muscari en Madrid con el elenco de Julio César y el embajador de la Argentina Ricardo Alfonsín.

"Nunca un proyecto sale de mi cabeza, sino de mi corazón", afirma José María Muscari. Y continúa: "Soy un hijo único que desde que tengo uso de razón hago lo que tengo ganas. Y eso lo traslado a mi trabajo. Mis obras de teatro, son las obras que yo tengo ganas de ver".

-¿Al ser hijo único, tuviste una vida caprichosa?

-No porque nunca fui caprichoso. Sí siempre tuve una vida en la que medio que fui el emperador de mi propia existencia. Tengo el recuerdo de siempre hacer lo que quise porque como no traía problemas, mis padres no tenían que ponerme límites. Desde chico hago lo que quiero... y eso de adulto se complica.

-¿No te cuesta eso a la hora de tener pareja y sobre todo de convivir?

-Conviví una única vez durante cuatro años y fue una experiencia súper feliz. Yo soy muy atípico en ese sentido. Ahora hace cuatro años que estoy solo, esa fue mi ultima relación. Soy muy feliz estando solo. Está buena mi versión de soltero por decirlo de alguna manera. Pero también soy muy feliz estando en pareja. Como que funciono muy bien en los dos formatos. Ahora estoy solo y estoy en mi máxima plenitud.

José María Muscari dirige Sex.

-¿Cómo tiene que ser la persona que esté al lado tuyo?

-En este momento tiene que ser una persona muy arriba porque tengo una vida muy hermosa. Y a la vez me gustan los iguales. Y que no sean de mi profesión. Nadie relacionado al medio. Me gusta que haga algo que nada que ver y que lo pueda admirar. Así que tampoco es muy fácil. Sí obvio encontrar la otra parte, la sexual, eso sí, pero eso no es el amor.

-¿Usás app de citas?

-Las uso todas. Soy súper proactivo.

José María Muscari dirige Perdida mente.

-Alguna vez contaste que te gustaría adoptar un hijo, ¿seguís con ese deseo?

-La adopción es una fantasía que siempre tuve ganas de concretar. De hecho hace unos años que empecé a accionar en relación al tema. Fui a unas reuniones en el RUAGA, empecé a hacer una serie de trámites y después hubo algo del propio sistema y de la mecánica de la adopción en la Argentina que me resultaba muy agobiante, muy lejano. Tuve una charla con un orientador que me explicó que por diferentes situaciones, desde ser hombre, gay, solo, monoparental, etc, etc, quedaba muy abajo de la lista de prioridades de a quienes les dan los niños en situación de adoptabilidad. Y además hay más chicos en tránsito que con posibilidad de ser adoptados. Todo eso me hizo perder un poco el deseo de adoptar en ese momento.

-¿Y ahora te volvió?

-Después con el tiempo, me empecé a dar cuenta que yo llevaba una vida demasiado centrífuga y tengo una especie de imagen romántica de la paternidad. Siempre pienso que la tengo que encarar cuando esté más tranquilo. Y después me empecé a dar cuenta que eso es una utopía. Así que actualmente no abandoné el deseo de la paternidad pero me encuentro un poco más lejano que en otros momentos de encarar el proyecto. Igual creo que algo en relación a eso se va a mover, como con la pareja. Y ahí veremos qué pasa.

José María Muscari: "No abandoné el deseo de la paternidad"

Dónde y cuándo ver las cuatro obras de José María Muscari:

Sex en gorriti Art center, en Av. Juan B. Justo 1617, CABA. De jueves a domingos.

Perdida mente en Multiteatro, Av. Corrientes 1283, CABA. De miércoles a domingos.

Julio César en Cine teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765, CABA, sábados y domingos.

Sex de gira nacional e internacional, recorriendo todo el país y países limítrofes, de miércoles a domingos.