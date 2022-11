Qué dijo Carmen Barbieri sobre el embarazo de Barbie Vélez

Carmen Barbieri habló en Mañanísima con José María Muscari sobre la conflictiva relación que tuvo su hijo con Barbie Vélez. "Durante un año y medio la pasamos muy bravo, de una relación que tuvieron los chicos" comenzó Barbieri y luego manifestó que Fede Bal y la hija de Nazarena Vélez tuvieron una relación tóxica y, sin dar nombres, aseguró que hubo mucha gente que se metió en la vida privada de la pareja. Pero la capocómica se sinseró y declaró que adora a Barbie.

Durante la charla, además de mencionar pequeños detalles sobre la tensa relación entre los jóvenes, la hija de Alfredo Barbieri tuvo algunas palabras cariñosas. "A Barbie la adoro y estoy muy felíz de que está embarazada. Estoy feliz" sorprendió Carmen sobre cómo siente ella el presente de su exnuera y aseguró "lo deseo de corazón. No estoy siendo irónica. Estoy hablando de verdad, desde el corazón".

Mano a mano, Carmen Barbieri y José María Muscari hablaron en Ciudad Magazine

Durante el mano a mano Carmen y Muscari hablaron sobre el motivo que los distanció durante mucho tiempo. "vos tuviste la mala suerte de que grabaran una cosa de 'humor' que hiciste sobre Fede... que a mi me dolió de una sobremanera" le recordó Barbieri al conductor y continuó: "tuviste que pedir disculpas a la colectividad. Fue una frase como 'gordo, petiso, no sé qué y judio' una cosa así" contó Carmen sobre la frase desacertada que hizo el director teatral.

Lejos de continuar con la pelea, Carmen Barbieri le afirmó a José María Muscari que, luego de la pelea entre ambos, mucha gente del entorno le dijo que el director teatral "es una buena persona". "Yo sé que sos buena persona pero no porque ahora me hago la buenita. Cuando todo el mundo del ambiente dice que sos buena persona, es porque lo sos" explicó la capocómica, dejando en claro que entendió que "no fue para tanto" los comentarios que hizo Muscari sobre Fede Bal.