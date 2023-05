El 24 de febrero Barbie Vélez cumplió su mayor sueño con la llegada de Salvador, su primer bebé junto a Lucas Rodríguez (27), con quien se casó en septiembre de 2021. “No tengo palabras para describir lo que me genera mi hijo, me llena el alma. Me trajo un amor que nunca sentí, yo pasé a un segundo plano. Es súper tranquilo y bueno. Es un sol. Me dicen mucho que es parecido al padre, lo que todavía no quiero creer ya que quiero que se parezca más a mí... ja ja... La verdad que a veces lo veo parecido al papá y otras veces me recuerda gestos míos”, confiesa a Caras la hija de Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta.

Salvador Rodriguez. Foto: CARAS

“Por suerte hoy puedo elegir y trabajar desde casa con las redes sociales, volveré progresivamente a mi profesión porque no me imagino ahora yéndome por muchas horas. Mi prioridad es mi bebé y quiero disfrutar cada momento con él... Si bien nuestra elección había sido ir a parto a natural, cuando se dio la cesárea fue hermoso. La presenció Lucas y mi mamá, algo que me puso muy contenta. Mi experiencia fue bárbara. Lo pude ver cuando nacía porque no estaba completamente dormida y a la vez no sentí dolores. El postoperatorio también fue bueno. No me obsesioné con el cuerpo, disfruté todo. Tuve algunos antojos de chocolates y dulces. Al principio, me cuidé más con las comidas y luego me relajé un poco. Pero, en general, tuve un embarazo súper sano y hermoso", completa el relato la influencer.

Salvador, el hijo de Barbie Vélez Foto:CARAS

La llegada de Salvador a la familia

Barbie destaca que Salvador los unió aún más como familia. "Están todos enamorados, Thiago Rodríguez lo cuida. Mi otro hermano, “El Chyno” Agostini, mi papá Alejandro y la madre de Lucas también vienen seguido a casa y se desviven por 'Salvi'. Mi mamá viene dos veces por semana y se queda a dormir porque yo se lo pido ya que me gusta que me ayude. Como toda madre primeriza, cualquier ruidito que siento me levanto a verlo y cuando se queda mi mamá, se lo dejo y puedo descansar mejor ya que me quedo tranquila que está con ella. Verla como abuela me emociona mucho. Es súper presente y muy amorosa. Y a su vez me permite ser madre y experimentar. Todos los abuelos nos dan libertad para que lo criemos como lo sentimos. Gracias a Dios la familia de 'Lu' se lleva perfecto con la mía", se explayó.

Salvador, el hijo de Barbie Vélez Foto:CARAS

Barbie Vélez revela cómo vive su maternidad

La actriz afirma que la maternidad tiene sus momentos duros. "Es un proceso de 9 meses de embarazo, que te cambia la cabeza, tu cuerpo se modifica completamente. Hay noches que cuestan más que otras. Al comienzo no fue fácil lo de la lactancia, al bebé le costaba succionar, me dolía y no sabía muy bien cómo seguir. Afortunadamente, fueron los primeros días nada más y después pudo amamantarse bien. Igual te cambia el sueño, se modifican tus horarios y te organizás para tu hijo primero. Pero obviamente todo vale la pena cuando lo veo", manifiesta.

Barbie Vélez, Salvador y Nazarena. Foto: CARAS

"Soy mitad protectora y mitad relajada. No soy totalmente protectora como imaginé que lo iba a hacer ni tampoco soy tan relajada: estoy equilibrada en esos dos aspectos. Lo que me dice mi pediatra lo hago al pie de la letra o me anoto en todos los cursos de lactancia ya que no dejo nada librado al azar. En eso estamos alineados con Lucas, creemos en una crianza con límites pero también con amor. Él es muy cuidadoso con su hijo, tratamos de tener los máximos recaudos con la limpieza para no exponerlo. Es muy bebito y no dejamos venir muchas personas de visita hasta que tenga todas las vacunas. Es lo más preciado, lo cuido con todo mi corazón", concluye feliz

(Producción: Sol Miranda.)

Agradecimientos: Fotos: May Ruiz (Instagram: @mayruizfotografia) www.mayruizfotografia.com

Pelo: @cristianreystyle. @bauped.props. @veronicaespineira. @nazarenavelez @barbiepucheta.