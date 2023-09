Barby Franco, pareja del mediático abogado Fernando Burlando, se encuentra entre las figuras emergentes en la edición actual del programa de cocina "Pasaplatos Famosos" en el canal El Trece.

Su habilidad en la preparación de cada plato la ha destacado en el programa, pero en esta ocasión, sorprendió a todos con una peculiar anécdota relacionada con un evento de su niñez que ha tenido un impacto duradero en su vida.

Barby Franco salió tercera en el certamen

La modelo compartió con Carina Zampini y uno de los chefs del programa que vivió una experiencia traumática a una edad temprana, cuando fue atacada por un gallo. “Fue a los cuatro o cinco, creo. De ahí, nunca más pude comer pollo, hasta hoy en día. No como pollo de ninguna manera. Es lo único que no me gusta, la carne y todo eso me encanta”, se sinceró.

Aunque Barby mencionó que debido a esta experiencia traumática no puede ni siquiera tocar ese alimento, lo que la lleva a no incluirlo en sus recetas de cocina, aún no se sabe si este asunto tan personal afecta las comidas que prepara en su hogar. Es por eso que se desconoce si influye en las preferencias alimentarias de Fernando Burlando o si este ingrediente estará excluido de las opciones alimenticias de su hija Sarah, cuando comience a consumir alimentos sólidos.

¿Cuál es la carrera que estudia Barby Franco y sorprendió a todos?

Durante otro programa del mismo ciclo, la famosa reveló que estaba estudiando la carrera universitaria de abogacía: “Voy lenta, recién en primer año. La voy remando. Me metí en esa carrera para mi futuro y por influencia del doctor”.

“Me metí a estudiar Derecho porque el día de mañana quiero que Saritah diga ‘mi mamá es conductora y abogada’. En esta familia son todos de las leyes Fer, sus hijas, su hermano, sus sobrinos son todos abogados e incluso su papá era juez”, cerró Barby Franco.

SDM