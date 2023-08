Carina Zampini es una de las actrices más versátiles de la industria del entretenimiento en la Argentina. A sus 47 años ha sido parte de producciones importantes como "Ricos y famosos", "Padre coraje" y "Mujeres de nadie". Además, en la actualidad se luce cada tarde en las pantallas de El Trece con "Pasaplatos Famosos".

En su cuenta de Instagram posee más de 500 mil seguidores y siempre está muy activa compartiendo con sus fanáticos su rutina diaria, sin embargo, hace poco sorprendió a todos luego de que le hicieran un pedido que ella rechazó contundentemente.

A través de TikTok se viralizó un video en donde se observa a Carina Zampini bajándose de un auto, siendo recibida por un grupo de fanáticos. Al parecer, la actriz iba a entrar a una peluquería y una de las presentes le preguntó angustiada: "Pará, pará, ¿no te vas a cortar el pelo?". Como respuesta y entre risas, respondió: "Chicas, yo cuando tenga ganas voy a cortarme el pelo".

De inmediato, se escuchó un largo "no", lleno de decepción. "No por favor", expresó otra seguidora que se niega a que Carina Zampini realice un cambio drástico de look. No obstante, la intérprete dejó bien en claro que ella decidirá cuando hacerse una modificación en su cabello.

El motivo por el que Carina Zampini se quiere ir de la Argentina

Carina Zampini ha retomado su rol como presentadora y se encuentra liderando el programa "Pasaplatos" por El Trece. En este contexto, en uno de los episodios centrados en la gastronomía de Brasil la mediática decidió compartir la razón por la cual consideraría trasladarse al país limítrofe. "Es un placer tenerlos aquí, vamos a disfrutar de su compañía enormemente. ¿Cuáles serían los aspectos esenciales de la cocina de Brasil?", preguntó la animadora.

A lo que el chef de origen brasileño contestó: "El sabor. Es el mismo gusto que se manifiesta en el baile, la felicidad; es el sabor presente en la comida". Luego, Carina Zampini comentó: "Esa huella que los identifica se refleja en la gastronomía. Entonces, ¿podríamos decir que alrededor de las cuatro de la tarde es momento para una caipiriña?". Tras esto, el cocinero mencionó que la bebida se podía tomar a las once de la mañana y sorprendida por esto, la conductora dijo: "A las once de la mañana? Creo que debería mudarme a Brasil".

