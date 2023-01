Mientras Barby Franco disfruta de su maternidad, se abrió con sus seguidores y en una tanda de preguntas respondió cómo atravesó la recuperación de la cesárea. Sin entrar en muchos detalles, Barby respondió con una escala del 1 al 10.

La pareja de Fernando Burlando compartió en un estilo de "diario" el paso de los días desde el nacimiento de su hija, desde el 18 de diciembre. Sara, la beba recién nacida en el Sanatorio Otamendi, pesó 2 kilos 780 gramos y llegó al mundo mediante cesárea. "Impecable! Por suerte nunca sentí dolor", respondió Barby a una de las preguntas.

Barby Franco dio detalles sobre su cesárea

La modelo no quiso entrar en muchos detalles, de hecho aclaró porqué no compartirá fotos de la cara de Sarah y que esperará hasta cuando lo considere apropiado. En una escala del 1 al 10, Barby Franco señaló que su nivel de dolor fue un 3 y dejó en claro que realmente no sufrió durante el parto de su primera beba.

"¿Cómo te sentís maternando?" fue otra de las pocas preguntas que Barby respondió, y, aseguró que se encuentra en: "Mi mejor versión". A su vez, explicó que respecto a la lactancia recibió ayuda de una profesional de la salud y que por suerte Sarah se amamanta sin la ayuda de otros artefactos.

Por qué la bebé de Barby Franco nació por cesárea

La modelo explicó que fueron los médicos quienes le sugirieron realizar el parto a través de una cesárea. Barby Franco le detalló a sus seguidores que la decisión fue "por presión alta y, segundo, porque tenía 3 miomas de 8 centímetros". Franco explicó que aquellas miomas se desarrollaron en el comienzo del embarazo, pero gracias a los médicos el procedimiento fue exitoso y ninguna de las dos se vio afectada.